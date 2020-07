El Municipio gestiona ante la Cooperativa medidas para el sector hotelero

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, encabezó este jueves una reunión con referentes del sector hotelero y turístico. Lo hizo junto al presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabricio Petrakosky y la presidenta del bloque oficialista del Concejo Deliberante. El objetivo del encuentro fue anunciarles el envío de un proyecto de Ordenanza para la eximirlos de pago de impuestos municipales. La Cooperativa Eléctrica también les brindará beneficios, teniendo en cuenta que es uno de los sectores más golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia.

El titular del Ente Trelew Turístico y referente hotelero Miguel Ramos, agradeció las gestiones del intendente y de la concejala Lorena Alcalá y calificó el encuentro como “muy positivo”, teniendo en cuenta que el sector está en serios problemas y por primera vez en la historia necesita ayuda de todos lados”.

“El proyecto en relación a los impuestos es muy bienvenido, Trelew es la única localidad de Chubut en donde está conversando sobre esta posibilidad y realmente el sector lo necesita mucho. Es un gesto muy importante para el sector”, indicó Ramos.

También destacó la decisión de la Cooperativa Eléctrica de otorgar “beneficios en relación a la tasa de sostenimiento sanitaria y también sobre la potencia convenida para medianos consumidores que son montos importantes y que al estar cerrados los establecimientos es un costo inútil que no se está utilizando”.

Mónica Montes Roberts, coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, valoró las gestiones realizadas por la concejala Lorena Alcalá para conseguir beneficios para éste y otros sectores e instituciones. “Desde el Ejecutivo entendemos que el sector hotelero es uno de los sectores más complicados en cuanto a las perspectivas de su regreso al trabajo y sabemos que cuando puedan abrir sus puertas, no será una situación sencilla. El turismo no es algo que se da de manera espontánea, sino que tiene su programación y entendiendo eso la concejala logró que la Cooperativa una vez más acompañe al Ejecutivo Municipal en tener unos beneficios concretos para el sector, así como se dio para el comercial”, aseguró la funcionaria.

Montes Roberts confirmó que la semana que viene se enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que está siendo trabajado entre el bloque oficialista y el área de hacienda del Municipio. “El objetivo es llegar con un buen paquete de beneficios como la eximición del impuesto inmobiliario, de patente y de taza de seguridad e higiene”, detalló.

“Creo que es una muestra de la importancia que tiene este sector hotelero y de agencias de viaje en la ciudad para el Ejecutivo Municipal, una muestra cabal y contundente de acompañamiento con una respuesta concreta para un sector que sostiene más de 400 puestos de trabajo”, finalizó.