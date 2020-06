Pequeños trelewenses, de gran actuación en el “Cordillera de los Andes”

De manera virtual, se jugó días atrás un nuevo Torneo del Circuito Internacional “Cordillera de los Andes”, competencia de la que fueron parte ajedrecistas del taller Municipal de Trelew.

Benjamín Druetto y Máximo Peralta, cumplieron con una muy buena actuación en el certamen que convocó pares de toda Sudamérica.

En una cita internacional, con gran presencia trelewense

Una nueva competencia internacional tuvieron los trebejos del Taller Municipal De Ajedrez de la ciudad de Trelew que semana a semana no cesan de tener constante participación en diferentes eventos que se desarrollan en las arenas de las plataformas virtuales.

En este caso, el organizador Andrés Ortiz de Río Grande, junto a la Liga de Ajedrez de Cundinamarca realizaron un nuevo evento dentro del “Circuito Internacional Cordillera De Los Andes” donde los ajedrecistas valletanos fueron invitados a participar, esta vez, de manera individual.

Más de 700 niños y adolescentes jugaron divididos en 6 categorías de sub 8 a sub 18. Pertenecían a clubes de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, México y España.

En cuanto a la categoría sub 8, una excelente actuación tuvo el pequeño Benjamín Druetto, el cual se ubicó en la sexta posición dentro de un total de 87 jugadores. Obtuvo 6 puntos de 8 posibles. Muy activo y entusiasta, Benjamín es una de las grandes promesas que ha surgido del Club Capablanca el último año.

En categoría sub 12 jugaron el “tanque” Máximo Peralta, -el cual ya no es promesa sino una realidad- que se posicionó también en un destacado sexto lugar de entre 160 jugadores, al obtener 7.5 puntos de 10 en juego. En esta categoría también participaron Luciano Millahuala que realizó 4.5 puntos, Florencia Romero, que obtuvo 3 puntos y Martina Luna.

En la categoría sub 18, se sumó de entre las filas del Capablanca el joven Lautaro Solís, que con 4 puntos obtenidos de 8 en juego se ubicó en la posición 21 de 48 participantes.

Encuentro con la Coordinación de Deportes municipal

El pasado lunes, el referente del Club Capablanca y profesor del Taller Municipal, Marcos Pirola, se reunió con el Coordinador de Deportes de la Municipalidad trelewense, Juan Neihual, para organizar y trabajar en el protocolo para que las actividades del club se reactiven.

Una vez establecidos los criterios y que éstas sean aprobadas por las autoridades del Ministerio de Salud, se publicarán las medidas adoptadas para que se reanude el funcionamiento de la institución en el contexto de pandemia que se está viviendo actualmente.