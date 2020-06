Legislatura: Trabajadores exigen garantías para asegurar la sesión

Peligra la sesión especial convocada para este martes en la Legislatura de Chubut, debido a que el gobierno provincial no ofrece garantías a los trabajadores legislativos acerca del pago de salarios adeudados. Si bien hubo reuniones entre los representantes del gremio APEL con autoridades del Ejecutivo, que administra los fondos públicos, no hubo acuerdo y se mantiene la medida de fuerza. Una de las alternativas que se barajaban anoche era sesionar con la presencia de un escribano público.

Los empleados legislativos llevan tres meses sin cobrar sus salarios y esperaban un gesto de las autoridades que les garantizara el pago de lo adeudado.

Este lunes, el secretario General de Gobierno, Andrés Meiszner trató de cargar al Poder Legislativo la responsabilidad acerca de la cancelación del pago de haberes a los estatales, lo que provocó no lo la reacción de los diputados, sino también de los trabajadores.

El gremio que conduce Ángel Sierra, afirmó que no están dadas las garantías para sesionar y tratar el endeudamiento por 5 mil millones de pesos que ofreció la Nación.

Este martes se habría convocado a una reunión entre Meiszner y los presidentes de los bloques de diputados, y no se descarta un nuevo encuentro con los representantes de APEL.

Meiszner esconde la mano

El secretario Meiszner dijo este lunes en conferencia de prensa que si la sesión prevista para este martes, “se lleva a cabo con normalidad, el viernes podríamos estar haciendo efectivo el pago de los salarios del rango 4 de marzo y de los rangos 1 y 2 del mes de abril”.

Al ser consultado por AzM Radio, el funcionario indicó que “es una sesión importante porque permitirá a la provincia hacernos del flujo de 2.500 millones de pesos de liquidez, y eso permitiría terminar de cumplir con el rango 4 de los trabajadores de la provincia correspondiente a marzo, y los rangos 1 y 2 de abril”.

Con estas palabras, Meiszner cargó la responsabilidad sobre la cancelación de los sueldos que se adeudan a los estatales sobre las espaldas del Poder Legislativo, y particularmente de los trabajadores, quienes rechazan prestar servicios si no hay garantías de que el dinero del endeudamiento se va utilizar efectivamente para el pago de salarios.

Las demandas de APEL

Los trabajadores legislativos, ratifican la continuidad de las medidas de fuerza y rechazan las “maniobras extorsivas del Ejecutivo que intenta enfrentarnos entre estatales”, afirman.

Mediante una solicitada expresan que, “los Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados Legislativos formamos parte de uno de los poderes del estado provincial, Trabajadores a quienes, como al resto de los Trabajadores Públicos, se les viene avasallando, el máximo derecho constitucional que puede tener un Trabajador, el de percibir sus salarios, derecho básico no solo del propio Trabajador sino de sus familias.

Hoy nos encontramos ante la más perversa maniobra política de querer poner sobre nuestras espaldas y querer hacernos responsables de la ineludible obligación que tiene todo estado patronal para con sus Trabajadores, pareciera que han invertido los roles y se busca que seamos responsables del pago del salario de todos los Trabajadores de la Administración pública, como si tuviéramos el poder de resolver la crítica situación por la que atraviesa la Provincia a la que la han llevado los gobernantes y de la cual no fuimos, somos, ni seremos responsables. No fuimos electos para regir los destinos de nuestra provincia, sino para defender los intereses y derechos de los Trabajadores que representamos”.

En el documento exponen que “a tres meses ya de no percibir nuestros salarios no podemos, pese a infinitas gestiones, cargar con un compromiso que no es nuestro, se ha intentado por todos los medios, descalificar nuestra labor, nuestros salarios, nuestros logros sindicales, usando el desprestigio no solo para con los Trabajadores de la Legislatura sino de nuestras familias, con el fin de doblegar y ser parte de la vulneración de los derechos de todos los Trabajadores. Pues bien, no lo lograrán.

Exigimos a quienes tienen responsabilidades de gobierno, Gobernador, Vice Gobernador y Presidente de la Honorable Legislatura, Diputadas y Diputadas, a buscar y encontrar un mecanismo que permita que podamos desarrollar nuestras tareas con relativa normalidad y cierta tranquilidad mientras ustedes cumplen con la obligación y mandato para el cual el pueblos los eligió”.

“Pese a todo estamos dispuestos a colaborar y ayudar en lo que de nosotros dependa, pero no a costa de nuestros salarios y nuestras familias”, afirman los trabajadores.