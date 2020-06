El Gobierno está obligado a devolver el dinero que gastó del FUCO

Ante la falta de recursos económicos que está atravesando Chubut, desde la administración de Mariano Arcioni se está recurriendo a diversos mecanismos para intentar que el déficit mensual no se siga incrementando. En este contexto, en las últimas horas el Ministerio de Economía y Crédito Público respondió al pedido de informes que realizó días atrás la diputada Rossana Artero para conocer el saldo disponible del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO).

En la devolución esgrimida por la cartera que dirige Oscar Antonena se detalló que al 12 de junio quedaban 112 millones de pesos para utilizar en el transcurso del corriente mes. Esto es consecuencia de que el Poder Ejecutivo presuntamente usó esos fondos para pagar sueldos, cancelar adelantos y abonar Ticadep.

En primer lugar, vale recordar que el FUCO es una ley que se reglamentó en 2012 y que tiene como objetivo que ante una situación de necesidad transitoria de caja y teniendo disponibilidad en la misma se puede utilizar ese dinero, que luego debe ser restituido.

Plata quemada

De un total límite para usar de $ 7.407 millones, Provincia ya consumió $ 7.295 millones, quedando disponibles solo $ 112 millones. Cabe destacar, que la ley autoriza a la Provincia a utilizar como máximo el 95% de las partidas del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

El 12 junio, por ejemplo, Provincia extrajo del FUCO $ 100 millones para transferirlos al ISSyS con el objetivo de pagar jubilaciones. El 2 de junio, destinó $ 60 millones para abonar Títulos de Cancelación de Deuda Pública Provincial (TICADEP).

El 28 de mayo utilizó $ 150 millones del FUCO para el pago de anticipos financieros, mientras que el 7 de mayo utilizó $300 millones para abonar sueldos de empleados públicos. En abril usó $ 150 millones primero y otros $ 200 millones para sueldos de la administración pública.

“Es casi irrecuperable”

Al respecto de esta situación, la ex diputada Gabriela Dufour dialogó con El Diario sobre esta realidad y dijo que “el problema que está teniendo Chubut desde hace por lo menos cuatro años es que usa ese Fondo Unificado como si fueran fondos de libre disponibilidad y no le está devolviendo a la caja o a esos fondos específicos ese dinero”.

Esto provocó que “el monto es casi irrecuperable, porque más allá de los destinos que le han dado, que estemos hablando de un FUCO superior a 7.000 millones de pesos es como imposible que pueda devolver ese dinero al destino que se pensó o que pensaron los legisladores. La gravedad es la magnitud que tomó”.

Presupuesto sin sentido

Además, indicó que “existe otro problema que es saber cómo hacen para restituir los fondos originales y no caer en una malversación de fondos. Lo grave acá es que se ha deteriorado tanto la administración que hoy el sentido que tiene un Presupuesto lo ha perdido. Si un Presupuesto es una autorización para gastar en determinadas cosas y ahora están gastando la plata en lo que necesitan y sin proyección”.

Al ser consultada sobre las limitaciones que tiene el Poder Ejecutivo para poder disponer de los fondos del FUCO, Dufour precisó que “la ley dice hasta el 95% de los fondos que conforman el mismo. Acá hay responsabilidades de los organismos de contralor previos como el Tribunal de Cuentas, que son los que van a tener que revisar si efectivamente los límites se han respetado”.

“Esto tiene consecuencias. Hay que modificar o partidas o tienen que hacer otras que permitan usar fondos que no estaban previstos. Me parece que acá hay responsabilidades compartidas, tanto del Poder Ejecutivo como de los organismos de contralor, porque la ley del FUCO dice que ante de fin de año deberían devolver esos fondos. Antes del 31 de diciembre hay que restituirlos porque hay que hacer las rendiciones e imputar las cosas al recurso que está previsto. A mí me gustaría saber también que ha pasado con los FUCO de los años anteriores”, concluyó la ex diputada.