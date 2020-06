Biss responsabilizó a la Provincia por el ingreso del último colectivo

El intendente de Rawson, Damián Biss, aclaró en torno de versiones vertidas por funcionarios del Gobierno provincial, que “en mi caso no pedí el ingreso de ningún micro a la ciudad, el arribo acontecido el último sábado que provenía desde Buenos Aires fue autorizado por la Casa del Chubut y el Ministerio de Gobierno”.

En virtud de que el ingreso al ejido ya había sido avalado por las autoridades chubutenses y de Nación “garantizamos la aplicación de un protocolo sanitario en conjunto con el Hospital “Santa Teresita”, para que el arribo se diera en las condiciones que corresponden” porque además “son personas de Rawson, algunos de ellos estudiantes, que realmente estaban en una situación difícil, incluso desde lo económico como para poder mantenerse”.

El intendente Biss aclaró que “no es verdad que el micro fue solicitado por el municipio de Rawson, ni a pedido del intendente. Fue programado desde la Casa del Chubut (Buenos Aires), coordinado con el Gobierno Provincial, les otorgaron los permisos nacionales y provinciales para circular y después que los entregaron, le dijeron a la gente que sólo faltaba la autorización del Gobierno Municipal”.

El procedimiento, detalló el mandatario capitalino, fue el siguiente: “El micro lo organizó la Casa del Chubut con el Gobierno provincial, el Ministerio de Gobierno entregó las autorizaciones, Salud autorizó los protocolos de salida, y el Ministerio de Seguridad permitió que la unidad ingrese a la provincia”. En rigor, “el rodado pasó varios de los controles con más personas de las que se habían informado, es decir, de 45 viajaron 53. Y no eran sólo vecinos de Rawson, sino de Trelew y Gaiman”.

Desde el municipio, explicaron que el ingreso se permitió porque además de los permisos provinciales, “son hijos de vecinos, estudiantes, que hace más de dos meses esperan la posibilidad de retornar a sus hogares, incluso porque sus padres no están cobrando sus sueldos y no pueden mantenerlos en los lugares donde estaban residiendo”.

“Aclaramos además que los chicos no son aburridos, son personas de Rawson que estaban en una situación difícil, y tienen derecho a venir a su provincia, y nosotros comprendemos la angustia y lo que estaban pasando los familiares acá en Chubut”, reflexionó el intendente.