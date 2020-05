LOS CHOFERES HABÍAN COBRADO PARCIALMENTE SUS SALARIOS DE ABRIL

Este martes, a las 8 de la mañana se retomará el servicio de Transporte Bahía en la capital provincial, luego que a última hora del lunes se destrabara el conflicto con los choferes y se levantara la medida de fuerza.

En el arranque se semana el transporte urbano de pasajeros estuvo interrumpido ante la falta de pago del mes de abril a los choferes de la empresa Transportes Bahía que sólo habían logrado cobrar la mitad del sueldo.

En la ciudad se habían dispuesto tres servicios en el marco de la flexibilización, uno a las 8 de la mañana, el siguiente al mediodía y el último a las 14 horas, y con posterioridad se amplió el servicio con más salidas hacia Playa Unión.

El gerente y apoderado de la firma, Martín de los Ríos sostuvo que cada vez se hace más difícil sacar las unidades a la calle “porque los costos de mantenimiento de cada colectivo son elevados, entre el combustible, las cubiertas, el desgaste de las unidades, seguros y salarios se hace muy complicado seguir prestando el servicio”.

Dicha situación se presenta igual en el resto del transporte urbano, “dependemos de los subsidios tanto de provincia como de Nación, de otra manera no se podría salir a prestar el servicio”.

El gerente sostiene que los costos se dispararon por las nubes, “todo aumentó, el gasoil, las cubiertas y el mantenimiento en general de las unidades porque está atado al dólar, además hay algunos repuestos que cuestan conseguirlos, así que si no tenemos alguna colaboración del gobierno se hará muy difícil seguir”.

De los Ríos indicó que ha mantenido algunas reuniones con las autoridades municipales y que teniendo en cuenta la delicada situación financiera de la comuna están haciendo los esfuerzos necesarios para ir saldando algunas deudas que tienen con la empresa.

Por otra parte, indicó que el Gobierno de la provincia “también está viendo la posibilidad de cumplir con algunos compromisos para con la empresa que no se habían materializado”.