FUTBOL LIGA DEL VALLE

A través de una reunión virtual, el pasado sábado, el Presidente de la Liga del Valle del Chubut, Javier Treuque, definió, junto a sus pares de los Departamentos de fútbol masculino, femenino, Futsal AFA y Playa, la suspensión de las competencias.

De esta forma, no se culminarán los certámenes Apertura en sus diversas ramas y categorías.

Torneos suspendidos en la Liga

Este sábado por la tarde, a través de una reunión virtual organizada por la Liga de Fútbol Valle del Chubut, con la participación de su presidente, Javier Treuque, los representantes de los departamentos de Fútbol Femenino, Futsal AFA y Playa y los presidentes de los clubes se definió la suspensión hasta nuevo aviso de los torneos Apertura 2020 de fútbol femenino y masculino en todas sus categorías.

A partir de la moción de los dirigentes y la incertidumbre generada a partir de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y un panorama incierto se definió suspender hasta nueva comunicación la competencia local, programando una nueva reunión estimada para agosto en donde se pueda establecer una situación más clara y definir continuidad de los torneos, nuevo formato o directamente la suspensión de la actividad en el 2020.

Además, se acordó empezar a trabajar en un protocolo sanitario en conjunto para ser presentados ante las autoridades locales, provinciales y nacionales. En otro punto, se estableció la gestión de ayuda económica en conjunto ante distintos organismos gubernamentales y empresas privadas.

En este sentido, el presidente de la Liga, Javier Treuque destacó la importancia de la participación de los presidentes en la reunión, y agregó que “es necesario estar todos juntos para poder afrontar esta situación de la mejor forma posible”.

“Hoy la liga mueve por fin de semana más de 4 mil personas y es necesario contar con la colaboración de todos. No me gustaría que cuando vuelva la actividad haya clubes que no puedan participar y que muchos chicos queden sin esa contención que se les brinda”, agregó Treuque.