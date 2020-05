Lammens: «la vuelta al fútbol parece lejana»

Desde hace algunos días, trascendieron diversas cuestiones que se analizan ante la posibilidad del regreso de la práctica del fútbol en la Argentina: locaciones, fechas, y forma de disputa.

Sin embargo, todo dependerá según lo indique el Ministerio de Salud nacional dada la situación de la pandemia en el país. En dialogo con “El Destape”, el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matias Lammens, indicó que “la vuelta al fútbol parece lejana en el país” y que están trabajando en los protocolos con Salud “para tener mayores certezas.

Poco optimismo con respecto al pronto regreso del fútbol

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dialogó con El Destape y habló sobre el futuro del fútbol argentino en esta situación de pandemia y de aumento de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Todos tenemos la sensación de que en los últimos 15 días no hemos avanzado, sino que en algunas situaciones hemos retrocedido. Pensar que esos protocolos puedan servir parece lejano y eso abarca al fútbol”, manifestó.

En líneas con estas declaraciones, explicó: “La vuelta al fútbol, hoy por hoy, parece lejana en el país. Pero venimos hablando con el Ministro de Salud para establecer los protocolos para que las actividades se vuelvan a practicar”.

También habló sobre cuáles son los límites del Gobierno Nacional sobre las decisiones en AFA. Lo comparó con el retorno del básquet español: “El básquetbol en España arrancará con dos zonas y con partidos en distintas ciudades. El Estado no tiene facultad para decidir si eso puede pasar en el fútbol argentino. Por lo que tengo entendido, no es algo que la AFA esté pensando”.

Por último, aclaró que la intención es que poco a poco se puedan realizar actividades deportivas en provincias donde no haya circulación de coronavirus.

El médico de AFA armó un protocolo para el fútbol

En dialogo con el programa de TyC Sports, “Presión Alta”, Donato Villani, Coordinador del Departamento Médico de la Asociación del Futbol Argentino, reconoció que se armó desde el ente madre del fútbol nacional, un protocolo a seguir cuando se autorice la práctica de la disciplina.

“La decisión de Tapia fue que armemos un protocolo para trabajar en el predio de AFA y otro para clubes por si se podía volver a jugar. Hicimos el protocolo pero Tapia decidió esperar a que la FIFA emita un protocolo que abarque a todo el fútbol mundial”, indicó Villani.

El médico, sumó a la vez que “los protocolos que hicieron los clubes argentinos, que son muy importante porque quieren ir para adelante, dan vuelta sobre las mismas cuestiones. En un 90 por ciento todos pensamos igual, pero si en el 10 por ciento restante hay modificaciones y cada club tiene su protocolo, el día que juguemos va a ser un problema. Hay que usar un protocolo para todo el fútbol argentino”.

Ya se piensa en el Mercado de pases

La Asociación del Fútbol Argentino, aceptó la propuesta de FIFA sobre las fechas para la ventana internacional de los mercados de pases que, en Argentina, serán del 7/7/20 al 28/9/20 y en verano del 20/1/21 al 19/2/21.

El ente rector del fútbol mundial publicó los períodos en los cuales las asociaciones pueden registrar los fichajes, por lo que el ente afista, aprobó las fechas propuestas para el período de invierno y verano, donde se podrán registrar los pases internacionales (TMS).

En Paraguay, vuelven en julio

El vecino país de Paraguay, tuvo a su Federación de Fútbol, con la confirmación del regreso a la práctica de la disciplina.

La Asociación Paraguaya de Fútbol decidió que el regreso del fútbol será el 17 de julio y será la primera competición en regresar a las canchas; en tanto que el 8 de junio, volverán a los entrenamientos.

El fútbol paraguayo, no tomará las modificaciones reglamentarias de FIFA y seguirá con tres cambios por equipo en cada partido. Tampoco habrá planteles de 23 jugadores: serán con 18 futbolistas.