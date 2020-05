POR LA PANDEMIA, LAS COMUNICACIONES SE CONVIRTIERON EN UN SERVICIO ESENCIAL

A partir de las negociaciones entre el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones, se acaba de anunciar el congelamiento de las tarifas de telefonía celular y fija; de internet y de televisión por cable hasta el 31 de agosto próximo.

Los precios que deberán tomar como parámetros las empresas son los vigentes al 1 de mayo, tal como terminó de definir el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el marco de una serie de acuerdos a los que se llegó con las empresas Movistar; Telecom; Claro; Cablevisión y Telecentro, entre otras.

Según explicaron desde el ente que dirige Claudio Ambrosini, la medida va a beneficiar a todos los argentinos, teniendo en cuenta que en el marco de la pandemia del coronavirus, las comunicaciones se convirtieron en un servicio esencial.

Ambrosini concurrió a la Casa de Gobierno para mantener un encuentro con el presidente Alberto Fernández para pulir los detalles de la medida que se complementa con la prohibición de despedir empleados hasta la misma fecha.

También habrá una serie de servicios similares a los habituales para quienes no puedan acceder a seguir pagando sus facturas actuales que deben implementar las operadoras y que serán complementarios y ofrecidos a través de las modalidades de pre y pos pago.

El congelamiento de los servicios de telecomunicaciones se suma al de los precios de 2.000 alimentos que se mantendrán sin cambios hasta fines de junio, así como el de las tarifas de electricidad y gas, con iguales montos también hasta mitad de año.

Para alcanzar este objetivo, las autoridades abrieron un camino de diálogo con las empresas con el fin de evitar tener que llevar la discusión al Congreso, en donde se había presentado un proyecto de ley impulsado por 50 diputados del Frente de Todos que buscaba el mismo objetivo. Es decir, congelar los precios, pero mediante la sanción de una ley para que sea el Congreso el que regule las tarifas.

La iniciativa es impulsada por la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos y ahora quedó en stand by, aunque no será retirada de Diputados.

La legisladora, junto al diputado José Luis Ramón, también había sumado un proyecto para impedir el corte de los servicios que quedó unificado con el del congelamiento de los precios del que surgió un proyecto nuevo que además obliga a las empresas a mantener la calidad de los servicios.

En el caso de las negociaciones entre Ambrosini y las empresas, se terminó de consensuar que los precios a tomarse como referencia no sean los de marzo, como se dijo anteriormente, sino los de este mes de mayo. También se desechó la idea de que el congelamiento se extienda hasta fin de año, sino que se mantenga por los próximos tres meses.

De hecho, desde las asociaciones de defensa de los consumidores se venía advirtiendo sobre incrementos que las compañías comenzaron a enviar a los clientes, desde marzo pasado, con facturas hasta 30% mayores y múltiples amenazas de cortes en el servicio.

Sin embargo, desde las empresas se asegura que no retocan sus tarifas desde diciembre del año pasado, por lo que los precios se mantendrán a partir de esos parámetros.

En las reuniones también participó el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, y ambos debatieron la posibilidad de establecer normas de excepción que contemplen la situación económica de gran parte de la ciudadanía producto de la cuarentena vigente.