

Los Pumas cerraron el 2026 con un triunfo por 34-26 ante Escocia en Twickenham y aseguraron el séptimo puesto del Nations Championship.

Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Rodrigo Isgró, Julián Montoya y Juan Martín Scelzo fueron los autores de los tries del conjunto albiceleste que concluyó la temporada con una evolución clara en defensa, disciplina y eficacia ofensiva.

El encuentro comenzó con fallas en el manejo de la pelota ya que Escocia anotó en su primera llegada clara a través de Jamie Dobie tras una acción individual de Huw Jones pero el seleccionado argentino reaccionó con un penal que Gerónimo Prisciantelli ejecutó rápido para llevar la ovalada al frente y habilitar la definición de Tomás Albornoz.

A pesar de las imprecisiones mutuas, los dirigidos por Felipe Contepomi encontraron mayor claridad ofensiva y marcaron dos tries en tres minutos en el ingoal del Cardo, con las conquistas de Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró.

Durante todo el partido, el equipo argentino elevó su rendimiento en ataque y defensa respecto de presentaciones anteriores por lo que llevó el duelo a su ritmo.

Las formaciones fijas ganaron solidez y obtuvieron mejor pelota, factor que respaldó la calidad del juego en las fases siguientes y en la última acción del primer tiempo, Faustino Sánchez Valarolo sufrió un fuerte choque con Finn Russell cuando tenía la pelota por lo que salió del campo en camilla, pero levantó el pulgar para indicar que se encontraba bien.

En Twickenham, la primera mitad representó uno de los mejores pasajes de Los Pumas en todo el año y para el segundo tiempo empezó con una dinámica similar: Escocia capitalizó una secuencia de penales y apoyó mediante Rory Darge. En ese tramo, Rodrigo Martínez recibió una tarjeta amarilla por un tackle alto.

El conjunto europeo intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque las pérdidas de balón frustraron su avance y en su primera visita a las 22 yardas rivales en el complemento, Argentina marcó un try a través de Julián Montoya y provocó además la amonestación de un jugador escocés.

Los Pumas sí capitalizaron la ventaja numérica con un nuevo try, obra de Juan Martín Scelzo, quien sumó su primera anotación con la camiseta celeste y blanca.

El elenco de Contepomi controló el desarrollo ante un rival presionado por descontar rápido. Las conquistas de Tom Jordan y George Horne no alcanzaron para revertir el resultado y Los Pumas sellaron la victoria.