

Las elecciones generales de España registraron este domingo una participación histórica durante las primeras cinco horas de votación, con el 45,74% de los electores habilitados acudidos a las urnas hasta las 14:00 (hora local), lo que representa un incremento de 5,26 puntos porcentuales respecto de los comicios de julio de 2023 y supera el máximo previo para esa franja horaria, fijado en junio de 1993 con el 42%.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados en una jornada que comenzó a las 9:00 con la constitución de las 61.033 mesas electorales para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados —encargado luego de investir al próximo presidente del Gobierno— y 209 bancas del Senado.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, fue el primero de los principales referentes en votar en Madrid, donde valoró la concurrencia y afirmó: «Veo una movilización histórica».

Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, convocó a votar «sin miedo» y «con memoria»; Santiago Abascal (Vox) llamó a una participación masiva e instó a quienes pensaban abstenerse a verificar que nadie hubiera votado en su nombre, sin aportar pruebas de irregularidades; Irene Montero (Podemos) destacó el voto como un derecho conquistado; y Ada Colau (Frente Amplio) puso el acento en la movilización de las mujeres.

Las mesas permanecerán abiertas hasta las 20:00 hora peninsular española (16:00 de la Argentina) y hasta una hora más tarde en las Islas Canarias. Está previsto un nuevo avance de participación a las 18:00 locales, mientras que los primeros resultados oficiales se aguardan alrededor de las 22:30 de España (18:30 de la Argentina), a la espera de saber si la concurrencia final alcanza el récord histórico de cierre registrado en 1982.

Fuente: Agencia NA