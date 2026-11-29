Elecciones en España: récord histórico de participación en las primeras horas de votación
Las elecciones generales de España registraron este domingo una participación histórica durante las primeras cinco horas de votación, con el 45,74% de los electores habilitados acudidos a las urnas hasta las 14:00 (hora local), lo que representa un incremento de 5,26 puntos porcentuales respecto de los comicios de julio de 2023 y supera el máximo previo para esa franja horaria, fijado en junio de 1993 con el 42%.
Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados en una jornada que comenzó a las 9:00 con la constitución de las 61.033 mesas electorales para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados —encargado luego de investir al próximo presidente del Gobierno— y 209 bancas del Senado.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, fue el primero de los principales referentes en votar en Madrid, donde valoró la concurrencia y afirmó: «Veo una movilización histórica».
Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, convocó a votar «sin miedo» y «con memoria»; Santiago Abascal (Vox) llamó a una participación masiva e instó a quienes pensaban abstenerse a verificar que nadie hubiera votado en su nombre, sin aportar pruebas de irregularidades; Irene Montero (Podemos) destacó el voto como un derecho conquistado; y Ada Colau (Frente Amplio) puso el acento en la movilización de las mujeres.
Las mesas permanecerán abiertas hasta las 20:00 hora peninsular española (16:00 de la Argentina) y hasta una hora más tarde en las Islas Canarias. Está previsto un nuevo avance de participación a las 18:00 locales, mientras que los primeros resultados oficiales se aguardan alrededor de las 22:30 de España (18:30 de la Argentina), a la espera de saber si la concurrencia final alcanza el récord histórico de cierre registrado en 1982.
Fuente: Agencia NA