El Partido Justicialista de Chubut reunió este viernes a sus cinco precandidatos a gobernador con el objetivo de avanzar en un acuerdo de unidad de cara a las elecciones provinciales del 21 de marzo de 2027. Luego del encuentro, realizado en la sede partidaria de Rawson, se confirmó que las conversaciones continuarán y que los dirigentes volverán a reunirse.

De la reunión participaron Juan Pablo Luque, Dante Bowen, Omar Burgoa, José Glinski y Nicanor Arbeleche. En un principio, los nombres que se mencionaban como aspirantes a la candidatura eran Luque, Bowen y Glinski. Sin embargo, la Mesa del PJ también convocó al trelewense Nicanor Arbeleche y al veintiochense Omar Burgoa.

Tras el encuentro, el partido difundió un comunicado en el que destacó que «la unidad está cada vez más cerca» y señaló que se resolvió continuar con las tratativas para intentar conformar una lista que represente al espacio.

En el documento, el PJ expresó: «En un clima de debate fraterno y militante, se resolvió continuar con las tratativas para encauzar una lista de unidad que represente nuestra historia, nuestras banderas y el futuro de Chubut».

Además, remarcó que el objetivo es alcanzar una lista de unidad y valoró la apertura de la Mesa Ejecutiva del Consejo y de la Mesa del Congreso para escuchar a cada precandidato y sus propuestas.

El encuentro fue convocado por la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial, integrada por Gustavo Fita, Erica Pineda, Mónica Saso, Alejandra Duhalde y Marina Barrera, junto a la Mesa del Congreso Provincial del Partido Justicialista, presidida por Armando Moyano e integrada por Miguel Villagrán, Tomás Montenegro, Nancy Calocerinos, Mariana Bayón, Carlos Vargas y Sandra Triburzio.

Durante la reunión también se deliberó sobre el llamado a elecciones dispuesto por el Decreto Provincial 1872/26, que establece los comicios para el 21 de marzo de 2027, con el propósito de unificar criterios en torno a la lista de unidad.