Jorge “Loma” Ávila confirmó públicamente que apoyará la reelección de Ignacio Torres como gobernador de Chubut en 2027. El dirigente petrolero y diputado nacional hizo el anuncio durante un acto en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde también dejó definiciones sobre la crisis que atravesó la actividad hidrocarburífera, el rol del Estado y su vínculo con el peronismo.

“Este secretario general ya tiene un candidato a gobernador”, afirmó Ávila ante trabajadores petroleros. Luego reveló su decisión: “Y ese candidato a gobernador es el compañero Nacho Torres, al que vamos a reelegir para el futuro”.

El titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut explicó que su respaldo al mandatario provincial está vinculado al acompañamiento que, según señaló, recibió el sector durante uno de los momentos más complejos para la industria. “Lo vamos a reelegir por las convicciones, por el coraje, por tener la valentía de estar y por venir acá a poner la cara con todos ustedes y aguantar la crisis más dura que le tocó a esta industria”, sostuvo.

Ávila recordó el impacto que tuvo la caída de la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los trabajadores y las empresas. “Esta fue la peor crisis de todas y la vivimos juntos, la soportamos juntos”, afirmó.

Críticas al peronismo

Durante su discurso, Ávila también se refirió a su pertenencia política y a la relación con el Partido Justicialista. El dirigente aseguró que siempre se identificó con ese espacio, aunque consideró que fue desplazado. “Yo siempre fui peronista, nunca lo negué. Pero cuando el peronismo no me quiso, me echó. Y acepto que me hayan echado”, expresó.

En esa línea, cuestionó a quienes, según su mirada, dejaron de acompañar a los trabajadores petroleros durante la crisis. “Porque tampoco me voy a identificar con quienes traicionaron a los trabajadores, con quienes los abandonaron, con quienes nunca vinieron a rendirles cuentas”, afirmó.

La defensa de la actividad petrolera

Ávila también habló sobre el futuro de la producción hidrocarburífera y destacó el rol de las empresas que mantienen inversiones en la provincia, entre ellas Tecpetrol, Pan American Energy, ENAP y CAPSA.

En ese marco, planteó que el desarrollo de los recursos debe incluir la participación del sector privado y del Estado. “No toda la producción puede ser del Estado. Nosotros tenemos que hacer valer los recursos que sacamos”, señaló.

Finalmente, reafirmó su postura de defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge y del empleo petrolero. “Nosotros vamos a pelear lo nuestro, pero también vamos a defender nuestra Cuenca con uñas y dientes, como lo hicimos siempre, con el cuchillo entre los dientes”, concluyó.

El respaldo de Ávila se suma al escenario político de cara a las elecciones provinciales de 2027, que ya tienen fecha definida para el domingo 21 de marzo, según confirmó el gobernador Torres.