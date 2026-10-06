BECARIOS - CIENCIA - CONICET - MADRYN

Madryn, sede del IV Encuentro de Becarios Chubut-Conicet

Del 7 al 9 de octubre, Puerto Madryn será sede del IV Encuentro de Becarios Chubut-CONICET, que se desarrollará en las instalaciones del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET-CENPAT. La actividad es organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut y reunirá a quienes forman parte del programa de becas cofinanciadas entre el Gobierno del Chubut y el CONICET.
El encuentro provincial continúa un camino iniciado en 2023 en el Ecocentro Pampa Azul y que, en sus sucesivas ediciones, tuvo como sedes las ciudades de Trelew y Esquel. Asimismo, la actividad cuenta con la declaración de interés de la Legislatura de la Provincia del Chubut.

Actividades

Durante las tres jornadas, los becarios presentarán sus trabajos de investigación y compartirán experiencias vinculadas con problemáticas de interés local y regional. El programa contempla sesiones orales y de pósters en distintas áreas, entre ellas ciencias ambientales, producción, biodiversidad, pesca, salud pública y ciencias sociales.
Como parte de las actividades abiertas del encuentro, el viernes 9 de octubre, de 9:00 a 11:30, se realizará el taller “Más allá de la academia: herramientas para pensar, estructurar y comunicar proyectos de investigación”, a cargo de la Dra. Lorena Cancelarich.
La propuesta brindará herramientas para pensar, estructurar y comunicar proyectos de investigación desde una perspectiva que trascienda el ámbito estrictamente académico. La actividad requiere inscripción previa.
Luego, a las 13:45, se desarrollará el “Diálogo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología: Políticas, programas y herramientas para la comunidad científica”, un espacio de intercambio directo con la Secretaría y de presentación de las políticas, programas y herramientas disponibles para investigadores de la provincia.
A las 14:45 tendrá lugar la charla magistral de la Dra. María Belén Argüelles, titulada “De becaria cofinanciada a investigadora: Efectos de la navegación comercial y turística sobre las ballenas francas en el Golfo Nuevo”.
La presentación abordará su recorrido desde la formación como becaria cofinanciada hasta su desarrollo como investigadora, a partir de una línea de investigación vinculada con una problemática de relevancia para la conservación y el conocimiento del ecosistema marino provincial.
La participación en las actividades es libre y gratuita.
Para consultar el cronograma completo del IV Encuentro de Becarios y Becarias Chubut-CONICET, se puede acceder al programa en formato PDF: https://conocimiento.chubut.gov.ar/scteip/uploads/CEB_2026.pdf
Para obtener más información, se puede acceder al sitio web de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut: www.ciencia.chubut.gov.ar.

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