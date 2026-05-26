¿Un nuevo elijo creer? La increíble coincidencia entre Belgrano de Córdoba y la Selección argentina



Belgrano de Córdoba consiguió este domingo su primer título de Primera División al consagrarse en el Torneo Apertura y hay una coincidencia que ilusiona a la Selección argentina de cara al Mundial 2026.

Esto se debe a que cada vez que Belgrano consiguió un título, la Selección argentina se consagró campeona del mundo.

El primer trofeo para el «Pirata» llegó en 1986, cuando se impusieron en el Torneo Regional, donde participaban los equipos del interior del país nucleados en las ligas regionales dependientes del Consejo Federal.

Aquel año, la Selección argentina consiguió su histórica segunda estrella al ganar el Mundial de México 1986, con Diego Armando Maradona como gran estrella.

Más adelante, en el 2022, Belgrano se quedó con el título en la Primera Nacional para volver a la Primera División después de tres temporadas. Ese mismo año, la Selección argentina ganaría el histórico Mundial de Qatar 2022, con una actuación inolvidable de Messi, quien brilló en casi todos los partidos con 35 años.

Este nuevo año mundialista comenzó con otro título de Belgrano. Esta vez el Torneo Apertura, en el que le ganó a River en una final para el infarto que pudo dar vuelta en los últimos minutos gracias al doblete del delantero Nicolás «Uvita» Fernández. ¿Continuará la tendencia?