Natalie Portman comparte la primera imagen de su embarazo con Tanguy Destable



La reconocida actriz Natalie Portman presumió por primera vez su pancita de embarazada desde que confirmó que está en la dulce espera de su tercer hijo, y el primero con el productor francés Tanguy Destable. La artista, que ha optado por mantener su vida bajo perfil en París, compartió la imagen en sus redes sociales.

Portman confirmaba la noticia hace exactamente un mes en una entrevista exclusiva con la revista Harper’s Bazaar, celebrando haber podido concebir sin problemas a los 44 años.

«Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro», reconoció. «Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada. Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil», empatizó en declaraciones al medio.

La actriz utilizó el pasado Día de la Madre internacional para compartir la primera imagen de su pancita y dedicarle un mensaje especial a su madre. En la imagen, Portman aparece vestida de jeans, buzo y campera.

“La mayor suerte de mi vida fue haber nacido de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, con más talento, generosa, divertida y alegre que conozco. ¡Feliz Día de la Madre a ella y a todas las madres increíbles que hay por ahí! Además, no se me ocurre mejor manera de pasar el día que en la exposición del Grand Palais dedicada a Hilma af Klimt, la madre de la abstracción, el espiritualismo y el ocultismo. Si estás en París, es una visita obligada”, escribió en sus redes.

Recientemente, la actriz publicó una imagen vestida de casual chic con un vestido suelto al cuerpo que escondía a la perfección su embarazo, pero que dejaba una caída sobre su pancita.

Desde aproximadamente una década que Portman se despidió de los paparazzis de Los Ángeles y eligió París como su lugar en el mundo. Hoy en día disfruta de una vida serena mientras se prepara con ilusión para afrontar la llegada de su futuro bebé.