Trungelliti avanzó a semifinales en el ATP 250 de Marrakech

El tenista argentino Marco Trungelliti derrotó al francés Corentin Moutet (3°) y se metió en las semifinales del ATP 250 de Marrakech, donde protagoniza una de las mejores semanas de su carrera como profesional.

Trungelliti, quien ingresó al cuadro principal desde la clasificación, se impuso sobre el talentoso francés por 4-6, 6-3 y 6-4 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 35 minutos.

De esta manera, el argentino continúa con una de sus mejores semanas, ya que en estos días también se aseguró ingresar al top 100 por primera vez en su carrera, a los 36 años, convirtiéndose en el jugador más veterano en conseguir este logro en medio siglo.

En su camino hasta esta instancia, Trungelliti había derrotado en la clasificación al checo Hynek Barton y al japonés Rei Sakamoto, mientras que en el cuadro principal le ganó al portugués Henrique Rocha y al polaco Kamil Majchrzak (5°).

Gracias a esta gran semana en el torneo marroquí, Trungelliti se aseguró meterse en el top 90 del ranking ATP e incluso podría finalizar cerca del top 60 en caso de dar la gran sorpresa y quedarse con el título.

En las semifinales no la tendrá nada fácil, ya que se según reveló la Agencia Noticias Argentinas se enfrentará con el italiano Luciano Darderi, que es el primer preclasificado del torneo y que además llega bien descansado ya que su rival en los cuartos de final, que era el alemán Yannick Hanfmann, se bajó del partido.

La semifinal entre Trungelliti y Darderi será este sábado a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

El otro tenista que consiguió un lugar entre los cuarto mejores del torneo fue el español Rafael Jodar, quien le ganaba 6-2 y 2-0 al francés Alexandre Müller cuando este último se retiró por una lesión.

Además, el argentino Camilo Ugo Carabelli ya se enfrenta con el francés Luca Van Assche en el último partido correspondiente a los cuartos de final.