Juez ya integra LLA

Dos meses y medio después de haber dejado el bloque Pro, que integró desde que asumió como senador a través de las listas de Juntos por el Cambio, el cordobés Luis Juez decidió sumarse al bloque de La Libertad Avanza del Senado, que conduce Patricia Bullrich. Así dio un paso más en su alineamiento con el oficialismo, que ya integraba desde el 10 de diciembre pasado, cuando anunció que dejaba el bloque Pro para formar un monobloque que sería parte de un interbloque con La Libertad Avanza.

Dicho monobloque se llamó Frente Cívico, en referencia al partido que Juez lidera en su provincia, pero la experiencia como interbloque se extendió hasta esta última semana, cuando aceptó sumarse directamente al bloque LLA, que queda oficialmente con 21 integrantes, en vísperas de la sesión preparatoria.

Con este número, La Libertad Avanza tiene la misma cantidad de senadores que el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, y que forma un interbloque cruzado por internas con Convicción Federal (5 senadores) y el Frente Cívico por Santiago (2).