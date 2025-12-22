Se firmaron los contratos de las represas del Comahue



Con la participación de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck, se firmaron este lunes los contratos de concesión y transferencia de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Participaron también del acto, que se realizó en Cipolletti, representantes del gobierno nacional encabezados por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

El nuevo esquema garantiza a Neuquén y Río Negro más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua, la creación de un fondo específico para obras y trabajos de seguridad que protejan a la población ante eventuales crecidas.

“Lo que más queríamos modificar era lo que otros planos políticos habían impuesto hacia nosotros”, dijo Figueroa y explicó que previo a la firma de los contratos “nos sentíamos injustamente tratados y ahora se viene a solucionar”. “A la hora de cobrar las regalías, cobrábamos sobre una tercera parte del valor, y a la hora de comprar la energía, la comprábamos al cien por ciento”, agregó.

En ese sentido indicó que desde Neuquén y Río Negro “le estamos dando este apoyo al país tan importante para lograr ese superávit que queremos lograr” y remarcó: “Queremos que se nos pague lo que corresponde por lo que se llevan de acá”.

“Que las regalías estén contempladas al cien por ciento del valor, para nosotros es muy importante. Ya quedan muy lejos aquellos sentimientos que nos despiertan, que quienes viven cerca del Obelisco vivan a costa nuestra. Es tan importante sentir que lo que se llevan, lo pagan; y con esta negociación lo estamos logrando”, indicó.

“También otra actitud muy importante ha sido poder comenzar a cobrar en especies”, sostuvo el gobernador y detalló que “queremos formar una canasta de energía como provincia productora, y queremos que se nos tenga en cuenta el valor real que tenemos sobre la energía que le terminamos aportando al país”. “Todos estos puntos para nosotros son innegociables y eso, a partir del diálogo, fue tenido en cuenta”, expresó.

Comentó que las legislaturas de Neuquén y Río Negro “trabajaron para poder cobrar el canon del agua”. “Es muy importante también que se nos pague por el canon del agua”, dijo y recordó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el agua “es de las provincias; son nuestros recursos naturales”.

El gobernador neuquino puntualizó que se llegó a la firma de los contratos tras “una larguísima negociación” y consideró que se trata de algo “histórico para ambas provincias”. Destacó “la participación que nos ha dado el gobierno nacional” y remarcó que “ha sido único el trabajo que hemos podido desplegar; las negociaciones, el poder hablarnos y plantear nuestros puntos y nuestros temas que resultan de importancia para los habitantes de ambas provincias”.

Destacó la presencia en el acto de los intendentes y funcionarios de localidades neuquinas y rionegrinas y señaló que “es la primera vez que tenemos esta oportunidad de que puedan tener participación quienes viven al lado de las represas; enterarse qué es lo que pasa y cómo vamos a trabajar esto”.

Deseó éxito a las empresas concesionarias y destacó la importancia de “respetar y otorgar seguridad jurídica”. “Pero siempre decimos que la seguridad jurídica es para ambos lados: es muy importante que el Estado cumpla lo que firma, pero también es muy importante que los empresarios cumplan lo que firman; y ahí también vamos a ser implacables”, recalcó.

Finalmente, agradeció a la secretaria de Energía “por contemplarnos en todo lo que hemos planteado y debatido. En los puntos importantes, hemos sido tenidos en cuenta: en la seguridad para nuestra gente y en la planificación para poder financiar qué obras verdaderamente son necesarias aguas arriba del Neuquén. Eso es muy importante, porque también de ese estudio depende la seguridad que le podemos otorgar a todo Vaca Muerta”.

Por su parte, el gobernador rionegrino consideró: “Hace muchísimos años que las dos provincias no llevábamos adelante una acción, una tarea y una negociación conjunta de esta calidad, de esta importancia y de esta trascendencia”.

Agradeció a Figueroa por “habernos permitido darnos esta gran satisfacción de haber puesto los intereses de las dos provincias en una síntesis que nos permitió después llevar adelante la negociación con Nación”.

“Lo que siempre planteamos con ‘Rolo’ es que se reconozca lo que el norte de la Patagonia aporta desde siempre al país”, sostuvo Weretilneck y agregó: “Que se reconozca el esfuerzo de las provincias en un contexto nacional es muy importante y creo que en este caso se ha logrado”.

Finalmente, la secretaria nacional destacó “el trabajo conjunto entre Nación y provincias” y aseguró que “cada territorio tiene todo el derecho de defender lo que cree que tiene que defender, y desde la Nación hay que atender esos reclamos. Creo que así se ha hecho”.

“El resultado de la licitación muestra que fue exitosa esa negociación”, aseveró y consideró que “las provincias pudieron obtener lo que querían y la Nación también pudo plasmar su posición”. “El resultado fue una alta competencia y un fuerte interés que demostraron las empresas”, añadió.

Por la Central Piedra del Águila, se firmó un contrato de 245 millones de dólares con la empresa Central Puerto; por la Central Hidroeléctrica El Chocón, fue por 235,6 millones de dólares con la firma MSU Green Energy; por la Central Hidroeléctrica de Alicurá, fue por 162 millones de dólares con la empresa Edison; y por la Central Cerros Colorados, fue con la empresa Edison por 38 millones de dólares.