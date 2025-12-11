LLA - LUIS JUEZ - SENADO

Juez se suma al oficialismo

El senador nacional por Córdoba Luis Juez confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).

Con este movimiento, la tropa del oficialismo en el Senado crecerá a 21 integrantes, siendo la segunda minoría en la Cámara alta.

La decisión fue comunicada luego de la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, luis juez, Senado

Juez se suma al oficialismo
Etiquetas: Mendoza, Minería

Nueva era minera
Etiquetas: Guillermo Castello, Mayra Mendoza

Gesto libertario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Javier Milei, refroma laboral

Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral que irá al Congreso
Etiquetas: Alpesca, Madryn, Pesca, red chamber, STIA

Trabajadores de la ex Alpesca volvieron a marchar por el centro de Madryn
Etiquetas: chubut, FEMECH, ISSyS, médicos, obra social, Seros

La Federación Médica de Chubut corta los servicios a SEROS