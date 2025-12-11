Juez se suma al oficialismo

El senador nacional por Córdoba Luis Juez confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).

Con este movimiento, la tropa del oficialismo en el Senado crecerá a 21 integrantes, siendo la segunda minoría en la Cámara alta.

La decisión fue comunicada luego de la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.