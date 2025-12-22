ATE - RETENCIÓN DE SERVICIOS - SECRETARÍA DE BOSQUES

Iniciaron retención de servicios trabajadores de la Secretaría de Bosques de Chubut


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Esquel, informó la realización de una retención de servicios y movilización por parte del personal de la Secretaría de Bosques, medida que comenzará a las 0 horas del lunes 22 de diciembre y se extenderá por un plazo de 48 horas.

La decisión fue comunicada mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Delegación Regional Esquel, y está dirigida a todo el personal de la Secretaría de Bosques que se encuentra bajo la jurisdicción de la seccional local del gremio.

Según se detalla en el documento, la medida de acción directa fue resuelta en asamblea y tiene como principal fundamento la decisión de no renovar contratos laborales de varios trabajadores, situación que el sindicato considera arbitraria y sin causa ni justificación.

Desde ATE señalaron que esta situación vulnera derechos laborales, genera incertidumbre respecto a la continuidad de las fuentes de trabajo y afecta el normal funcionamiento del organismo, debido a la reducción de personal administrativo y técnico considerado indispensable.

Asimismo, se informó que la medida fue notificada al Consejo Directivo Nacional de ATE, cumpliendo con los recaudos legales correspondientes. El gremio advirtió además que, en caso de no obtener respuestas favorables a los reclamos planteados, se evaluarán nuevas medidas en asamblea.

