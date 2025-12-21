CFK evoluciona tras una cirugía de apendicitis



La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó este sábado al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.

De acuerdo con el parte médico al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.