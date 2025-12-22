ASADO - GABINETE NACIONAL - JAVIER MILEI - OLIVOS

Asado en Olivos


El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos.

El encuentro está previsto para las 21 y participará el gabinete del mandatario, en plenas negociaciones del Gobierno con fuerzas aliadas para la sanción del Presupuesto 2026 el viernes próximo en el Senado.

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza (LLA) buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado, informaron fuentes legislativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este lunes una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

