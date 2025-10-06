Renunció el primer ministro de Francia, es el quinto en menos de dos años



El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, renunció este lunes tras menos de un mes en el cargo, convirtiéndose en el primer ministro con menos tiempo en el cargo en la Quinta República Francesa.

El presidente Emmanuel Macron aceptó su renuncia, informó la Presidencia, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

En un comunicado, Lecornu admitió que la formación de su gobierno no había sido fluida y afirmó que “ya no se cumplían las condiciones” para su permanencia en el cargo.

Su decisión inquietó a los inversores, y el índice CAC 40 abrió con una baja del 2% el lunes tras la noticia de su salida.

Lecornu, nombrado hace 27 días, renunció un día después de presentar un gabinete prácticamente idéntico al de su predecesor, lo que generó fuertes críticas de todo el espectro político.

Medios franceses informaron que se esperaba que el Gobierno, prácticamente sin cambios, se enfrentara a una moción de censura en el Parlamento.