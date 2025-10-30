Milei se reunió con gobernadores para avanzar con reformas estructurales



Manuel Adorni, habló este jueves para dar algunos detalles de la reunión del presidente Javier Milei con los Gobernadores.

El vocero presidencial destacó el agradecimiento de Milei a los gobernadores presentes, a los cuales nombró uno por uno, y de resaltó que “este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas».

En el mismo tono hizo mención a la nueva postura dialoguista del Gobierno Nacional para esta segunda parte de mandato.

El encuentro duró más de dos horas y media, y una vez que culminó el vocero presidencial con el objetivo de avanzar en “una modernización laboral, una reforma tributaria y un nuevo Código Penal” a partir del recambio legislativo. “Para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión y para que haya inversión, tiene que haber baja de impuesto”, expresó el portavoz.

“Agradecemos a todos los gobernantes que comprenden los cambios que la Argentina necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro”, destacó Manuel Adorni. En esa línea, agregó que “se dio un paso importante desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo que se va a consolidar a partir del 10 de diciembre con el próximo Congreso que será el más reformista de la historia de nuestro país”.

En este sentido, indicó que “la reforma tributaria le devolverá al mercado millones de dólares, la reforma laboral mejorará los salarios y la reforma penal será para que los delincuentes paguen por sus derechos y se defienda la propiedad privada”, y afirmó que “el país está en un momento bisagra y el compromiso es no volver al pasado”. “Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y el Congreso para impulsar cada una de las reformas a las que nos comprometimos”, concluyó.

Quiénes participaron del encuentro

Por el Ejecutivo Nacional, estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el de Defensa, Luis Petri; el de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; y de Salud, Mario Lugones.

También acompañaron la reunión en Casa de Gobierno, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular del Banco Central Santiago Bausilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el portavoz presidencial Manuel Adorni.

En representación de las provincias estuvieron los mandatarios que formaron alianzas electorales con La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre: Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Claudio Poggi, de San Luis; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y las vicegobernadoras de Chaco, Silvana Schneider, y de

Mendoza, Hebe Casado.

Además, estuvieron los integrantes de Provincias Unidas el cordobés Martín Llaryora; el correntino Gustavo Valdés; el santacruceño Claudio Vidal; el jujeño Carlos Sadir; el santafesino Maximiliano Pullaro; y el chubutense Ignacio Torres. Y también los gobernadores dialoguistas: Gustavo Sáenz de salta; Alberto Weretilneck de Río Negro; Manuel Orrego de San Juan; Hugo Passalacqua de Misiones; y la vicegobernadora neuquina Zulma Reina.

Completaron la nómina de presentes en Balcarce 50, los mandatarios peronistas Raúl Jalil de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Sergio Ziliotto de La Pampa; y el saliente y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que volverá al Senado de la Nación después de ocho años.

Los únicos ausentes (el Gobierno optó por no girarles invitación) de la cumbre en Casa Rosada fueron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el riojano Ricardo Quintela; el formoseño Gildo Insfrán; y el fueguino Gustavo Melella. Todos opositores.