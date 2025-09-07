ORO - POLITICA

Que pasó con el oro…


La diputada nacional del bloque Coherencia presentó un pedido de informes para conocer con precisión la cantidad, ubicación, operaciones y costos asociados al oro que integra las reservas internacionales, así como también el circuito de exportación del oro de origen minero.

Entre otras cosas, se requiere información sobre los costos asumidos por el Estado en concepto de transporte, seguros y almacenamiento, especialmente en el exterior.

La iniciativa busca arrojar luz sobre aspectos clave de la trazabilidad del oro argentino, tanto monetario como minero, y apunta a verificar el cumplimiento de estándares internacionales como los de la OCDE y la London Bullion Market Association (LBMA).

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Bariloche, El Bolsón, nevadas, RUTA 40

Nevadas intensas complican la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche
Etiquetas: ANDis, ANMAT

Exigen auditar los contratos con la Suizo Argentina tras el escándalo de la ANDIS
Etiquetas: Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich

Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína