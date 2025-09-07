Que pasó con el oro…



La diputada nacional del bloque Coherencia presentó un pedido de informes para conocer con precisión la cantidad, ubicación, operaciones y costos asociados al oro que integra las reservas internacionales, así como también el circuito de exportación del oro de origen minero.

Entre otras cosas, se requiere información sobre los costos asumidos por el Estado en concepto de transporte, seguros y almacenamiento, especialmente en el exterior.

La iniciativa busca arrojar luz sobre aspectos clave de la trazabilidad del oro argentino, tanto monetario como minero, y apunta a verificar el cumplimiento de estándares internacionales como los de la OCDE y la London Bullion Market Association (LBMA).