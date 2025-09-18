ARGENTINA - FRANCIA - MUNDIAL DE VÓLEY

Argentina le ganó a Francia y está en octavos de final en el Mundial de Vóley


La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 a su par de Francia y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

Sin embargo, los galos reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque. Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.

De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se tenía que definir en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie-break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses
Etiquetas: Cámara de Diputados, Facundo Prades, Sergio Acevedo

Cambio en la banca

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cefalea, salud

Alertan a los jóvenes de otra futura pandemia: las migrañas
Etiquetas: Congreso, equilibrio fiscal, Luis Caputo

Caputo acusa al Congreso de querer “voltear al Presidente”
Etiquetas: ATN, Senado, veto presidencial

El Senado trata hoy el veto presidencial sobre los ATN