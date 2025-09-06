Alcaraz y Sinner, los finalistas del US Open de tenis

El murciano Carlos Alcaraz superó a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(5) y 6-2 en semifinales del US Open y accedió a su segunda final en Flushing Meadows, donde buscará el título y el regreso al número uno del ranking ATP.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner (1°) le ganó al canadiense Félix Auger-Aliassime (27°) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 y también se ganó su lugar en la definición por el campeonato jugarse este domingo desde las 15 horas.

El 2° del ranking superó al 7°

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se resolvió en 2 horas y 23 minutos, con dominio sostenido del murciano. Alcaraz impuso condiciones desde el inicio, en donde aprovechó las dificultades del serbio con el primer saque y la falta de oportunidades de quiebre. Aunque estuvo errático con el drop shot, el español alargó los intercambios y forzó errores para tomar ventaja con un 6-4.

En el segundo parcial, Djokovic ajustó su servicio y logró su primer quiebre del partido, pero Alcaraz respondió de inmediato. El set se definió en el tie break, donde ambos alternaron minibreaks y momentos de inspiración. Finalmente, el español mostró mayor determinación en el cierre y se impuso 7-6(5).

El tercer set comenzó parejo, pero una doble falta del serbio en el cuarto game marcó el quiebre definitivo. Alcaraz mantuvo el control y cerró el partido con un 6-2, asegurando su séptima final de Grand Slam y la posibilidad de conquistar su segundo US Open.

Sinner se impuso ante el canadiense

En un partido que tuvo mucha más paridad de lo habitual, con un Sinner arrollador en las últimas instancias del US Open, el italiano avanzó al partido por el título al vencer a su par canadiense Félix Auger-Aliassime.

El primer set tuvo el sello del mejor jugador del mundo. Con dos quiebres, en el segundo y sexto juego, Sinner no dejó dudas y se llevó el parcial por 6-1, sin ni siquiera otorgar puntos de quiebre al canadiense.

De todas formas, Auger-Aliassime no sintió la presión de la misma manera que les ocurrió a los anteriores rivales del italiano, y tuvo un muy buen nivel durante el segundo set.

Luego de tres puntos de quiebre que no pudo aprovechar, en el segundo juego, Auger-Aliassime consiguió un quiebre sorprendente en el octavo juego, para luego cerrar la manga con su servicio.

Los sets siguientes mantuvieron mucha paridad, con 47 minutos y una hora de duración, respectivamente. En el tercero, Sinner aprovechó el segundo break point que tuvo para quedarse con el saque de su oponente, cerrando el set en 6-3 con su saque.

Llegando al cuarto parcial, el italiano tuvo que mantener la sangre fría para levantar cinco puntos de quiebre en su contra, aunque volvió a romper el saque de su rival en el quinto juego. Con la ventaja necesaria, una derecha centralizada y larga de su rival concluyó en su triunfo, en su primer match point.