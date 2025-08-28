Francisco Cerúndolo va por la segunda ronda en el US Open de tenis

Este jueves, habrá presencia argentina en el US Open de tenis, el ultimo Gran Slam del año, con la presentación de Francisco Cerúndolo en el busca de la segunda ronda del certamen.

El argentino se medirá frente al suizo Leandro Riedi.

Cerúndolo buscará la tercera ronda en Nueva York

Este jueves, el tenista porteño Francisco Cerúndolo, buscará la la tercera ronda del US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año que se disputa sobre cancha dura en el «Billie Jean King Tennis Center» de Nueva York, Estados Unidos.

Desde las 11 horas de Nueva York/12 horas de Buenos Aires, se abran las puertas del «Billie Jean King Tennis Center», en la que el argentino jugará en el court 5 frente a Leandro Riedi, de Suiza.

«Fran», intentará quedarse con su segundo triunfo en el US Open 2025.

Comesaña la peleó frente a Cameron Norrie, pero quedó eliminado

El tenista marplatense Francisco Comesaña quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda del US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año.

Tras exactas cuatro horas de partido, Comesaña, número 54 del mundo, perdió frente al británico Cameron Norrie, número 35 del mundo, por 7-6 (7-5), 6-3, 6-7 (0-7) y 7-6 (7-5).

Frente a un experimentado rival, aunque sin el nivel que supo tener en otros tiempos, Comesaña comenzó un parejo primer set que recién se le escapó en el primero de los tres tie-breaks que tuvo el partido.

En el segundo set, el peor del argentino en el partido, Norrie consiguió tres quiebres de servicio y en el último dejando en blanco el saque de «Fran».

Recién en el tercer set, Comesaña pudo vencer la irregularidad a la hora de cerrar sus chances y, tras llegar igualado el parcial, el albiceleste logró llevárselo en blanco tras 1 hora y 6 minutos.

Y «no hay dos -tie-breaks- sin tres» diría el refrán para el tenis: nuevamente dos quiebres por lado, para una irregularidad de ambos sacadores y que no se podría superar.

Solo dos puntos de saque pudo sostener allí «Fran» para alargar un poco una estadía hasta el 4-7 final, tras otra luchada hora y 7 minutos de juego.

Despedida para Comesaña del US Open 2025 con más lucha que juego, pero con la ilusión de haber logrado su primera segunda ronda de Grand Slam del 2025.