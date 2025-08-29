FRANCISCO CERÚNDOLO - TENIS - US OPEN

Francisco Cerúndolo, eliminado en segunda ronda del US Open de tenis

Por el US Open 2025 de tenis, el jugador argentino Francisco Cerúndolo, quedó eliminado en la segunda ronda de la competencia.

«Fran» cedió frente al suizo Leandro Riedi, cayendo por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

 

Traspié y eliminación para Cerúndolo

El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la segunda ronda del US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año que se disputa sobre cancha dura en el «Billie Jean King Tennis Center» de Nueva York , Estados Unidos.

En el segundo turno del court central, Francisco Cerúndolo, número 1 del tenis argentino 2025, número 19 del mundo y 19no preclasificado, perdió frente al clasificado suizo Leandro Riedi por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 y se despidió del torneo tras 3 horas y 35 minutos de juego.

 

