Lorena Moreno: “La memoria no es recordar, es actuar”

En el marco del acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que tuvo lugar este lunes en Puerto Madryn, la concejal de Juntos por el Cambio, Lorena Moreno, brindó un discurso en el que resaltó la importancia del informe “Nunca Más” y la necesidad de defender la democracia frente a discursos negacionistas.

“El año pasado hablé de las deudas de la democracia. Hoy quiero hablarles del valor de la democracia, especialmente a los jóvenes”, expresó Moreno, destacando la necesidad de generar conciencia sobre la historia reciente del país. “Muchos de ustedes ven videos, leen comentarios y se encuentran con discursos que intentan negar lo que pasó en nuestro país en la última dictadura militar. Pero lo que se intenta instalar no es solo una discusión del pasado, es también un intento por correr los límites para la violencia del presente”, advirtió.

Moreno recordó el impacto del informe “Nunca Más”, presentado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). “Este informe fue el resultado del trabajo incansable de la CONADEP, que reunió pruebas y documentos sobre los crímenes de la dictadura. No fue una opinión. No fue un relato. Fue la verdad registrada incluso por personalidades de la provincia y documentada con el dolor de quienes sufrieron el terrorismo de Estado”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó el rol del informe en los procesos judiciales y su impacto en la lucha contra la impunidad. “Desde entonces, en el país se dictaron 340 sentencias, condenaron a 1.197 represores, hay 14 juicios orales abiertos, 63 causas en elevación a juicio y 258 en estado de instrucción. A 40 años de aquel histórico informe, es imprescindible resaltar su importancia como uno de los mayores logros desde la recuperación de la democracia”, sostuvo.

En su discurso, también advirtió sobre quienes intentan minimizar o negar los crímenes de lesa humanidad: “Dicen que no fue para tanto, que hubo excesos, que esto de los derechos humanos es un gasto innecesario del Estado, que hay que dar vuelta la página. Pero ustedes tienen la oportunidad de hacer algo distinto. Pueden informarse, pueden escuchar a los sobrevivientes, pueden visitar los sitios de la memoria”.

Por último, la concejal cerró su intervención con un llamado a la acción: “La democracia argentina no nació sola ni se mantiene por inercia. La conquistamos entre todos con lucha, con dolor, con verdad y con justicia. Hoy, 40 años después del informe Nunca Más y 49 años del último golpe cívico-militar de 1976, nuestro desafío sigue siendo el mismo: que el pasado no se repita y garantizar la democracia en el país. La memoria no es recordar, es actuar. Y hoy, más que nunca, es nuestro deber defenderla”.