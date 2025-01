Vuelven los almuerzos de Mirtha Legrand a Mar del Plata tras su fuerte insulto

La icónica conductora confirmó la noticia ante la prensa.

Después de expresar su malestar públicamente, Mirtha Legrand finalmente realizará sus famosos almuerzos en la ciudad de Mar del Plata.

En declaraciones con el medio Primicias Ya, la icónica conductora confirmó la buena noticia de que la vuelta de la temporada de verano será en febrero. Además, aprovechará su estadía y celebrará su cumpleaños número 98 en La Feliz.

Las fechas elegidas para la emisión serán el próximo sábado 15 y el 22 de febrero. A esto, la diva manifestó su felicidad: «Estoy muy feliz, por fin se pudo arreglar todo».

Mirtha Legrand dijo que “no sabe por qué mierda” no se hacen sus almuerzos en La Feliz

Mirtha Legrand expresó su descontento por la ausencia de su emblemático programa de almuerzos desde Mar del Plata este verano. A pesar de haber visitado la ciudad «Feliz», la conductora lamentó no poder retomar el clásico ciclo que durante años se transmitió desde el Hotel Costa Galana con gran éxito.

“Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no sé por qué mierda no se hacen”, declaró con énfasis en un evento público, donde recibió la ovación de los presentes. La conductora, siempre ligada a la temporada teatral marplatense, vivió un verano atípico sin su tradicional presencia en la pantalla chica.