Vero Lozano recibió a Johnny Depp en su casa de Punta del Este y reveló si el actor se encontró con Mauro Icardi

La conductora se refirió a los rumores que indicaban que el actor de Hollywood iba a asesorar judicialmente al futbolista.

En medio de la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista se comparó con el actor estadounidense Johnny Depp en más de una ocasión. Días atrás, el artista visitó Punta del Este por unos días y se corrió el rumor de que se encontraría con el futbolista para asesorarlo legalmente.

En su estadía en el país vecino, el actor se estuvo quedando en la casa que la conductora de Telefe Verónica Lozano tiene en Punta del Este junto a su esposo Jorge Corcho Rodríguez. Su pareja y el actor entablaron una relación de amistad desde hace años y, en uno de sus últimos encuentros, el empresario invitó a Depp a su casa.

En declaraciones con LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito, la conductora se refirió a los rumores que involucraban a Depp con Icardi: “Es una pelotudez extrema”.

Y agregó: “Tampoco le contamos nada. No le dijimos ‘hay un rumor de…’, nada”.

Ante las risas de la abogada, el notero de LAM le consultó si el actor sabía siquiera quién es Mauro Icardi: “No, no quiero ser como despectiva. Nunca lo dijo. Creo que no tiene conocimiento”.

Lozano dio detalles de cómo fue la visita del Johnny Depp y la amistad que tiene con su pareja: “Estuvo de invitado. Es muy amigo de Jorge, se conocen hace un año y medio. Él fue a verlo a un par de festivales cuando estrenó una película nueva que él hizo como director y ahí le dijo ‘me encantaría que vengas a casa’. Él le dijo ‘sí, ¿por qué no?’. Y la verdad que dijimos ‘no va a venir ni en pedo’, ¡y vino!”.

“Es un tipo muy amoroso, tranquilo, no quiere salir a ningún lado, no tiene ninguna restricción a la hora de comer, es de buen comer. Siempre está vestido canchero, en pijama no lo vi nunca”, concluyó.