«Todas las atrevidas, salgan…»: la advertencia de Wanda Nara a las seguidoras de L-Gante

La empresaria agradeció a sus seguidores por apoyarla.

La mediática Wanda Nara sabe manejar las redes sociales a su favor y este miércoles se abrió un canal de difusión para compartir detalles exclusivos de su vida y acercarse aún más a su fiel audiencia. Fue por ese mismo modo que la empresaria confirmó estar en Córdoba junto a su novio L-Gante tras un par de días distanciados.

Desde su creación hasta el día de hoy, el canal de WhatsApp de Wanda cuenta con más de 290 mil suscriptores activos que interactúan con ella. Ayer por la noche publicó unos mensajes de voz en modo de agradecimiento a su audiencia.

“¡No puedo creer! Somos un montón en un solo día. Bueno, gracias por estar ahí y por hacerme el aguante. Yo sigo acá, encerrada en otro estudio de grabación, pero soy así y hago el aguante siempre”, reveló la conductora de Telefe en una nota de voz.

En el siguiente audio, se escuchó la voz de Elián Valenzuela preguntándole a los fans de Wanda su opinión sobre ellos, ahora que se confirmó que nuevamente están en pareja: “La gente querida, ¿ustedes también están felices como yo con esta relación? No doy más de felicidad. Ella está en el living y yo estoy en el estudio haciendo temas”.

Nuevamente al mando de su celular, la influencer dio detalles de su itinerario: “Seguimos acá, en Córdoba, pero ya dentro de poquito nos vamos. Elián se enamoró de las sierras cordobesas. Vinimos por 24 horas y nos terminamos quedando acá”.

Por último, compartió el link del canal de difusión de L-Gante, invitando a su audiencia a seguirlo, no sin antes dejar una sutil advertencia con su pareja: “Este es el canal de mi novio y lo comparto. Todas las atrevidas, salgan del canal de mi novio. No sé qué sube, ahora lo voy a empezar a seguir porque no lo sigo. Me voy a meter a ver que pone. Bueno, si lo quieren seguir… y si sube algo fuera de tema, me avisan”.