Sebastián Domínguez y el árbitro Andrés Merlos protagonizaron un tenso momento luego de la derrota de Vélez: “Te conozco bien, te prendo fuego”

El Fortín cayó por 1-0 ante Platense y el DT no desaprovechó para recriminarle al juez principal por una doble amarilla a Saborido

El director técnico de Vélez, Sebastián Domínguez y el árbitro Andrés Merlos protagonizaron un fuerte cruce en la derrota del “Fortín” ante Platense por 1-0, válida por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El ex defensor central se acercó hacia donde estaba el juez principal para recriminarle por no haber expulsado, por doble amarilla, al lateral derecho del “Calamar” Juan Ignacio Saborido, y soltó: «¿Vos dormís tranquilo? Te conozco bien, te prendo fuego”.

Una charla que comenzó entre risas y con cierto sarcasmo, escaló poco a poco y terminó con ambos protagonistas insultándose con un tono de voz cada vez más fuerte.

Tal es así, que el resto de los miembros de la terna arbitral debieron intervenir para intentar calmar las aguas y llevarse lejos al propio Merlos.

“Vení Seba, préndeme fuego acá, no allá” exclamó el encargado de impartir justicia, en referencia a las conferencias de prensa protocolar que deben brindar los entrenadores posteriores a los partidos.

No obstante, el altercado no escaló a mayores y culminó con el DT del cuadro de Liniers camino al vestuario, mientras que Merlos hacía lo propio.