Rada Tilly recibe el Torneo de Hockey Playero “Claudia `Clota´ Cardonatti”

Este sábado comenzó una nueva edición del tradicional Torneo de Hockey Playero del Club Náutico de Rada Tilly, denominado “Claudia `Clota´ Cardonatti”, a jugarse en la bajada 12 de la localidad balnearia.

El certamen, tuvo este viernes su conferencia de presentación con la presencia de autoridades municipales y sponsors.

Más de 50 equipos en el hockey playero de Rada Tilly

Este torneo, organizado por el Club Náutico Rada Tilly, tiene el acompañamiento de Comodoro Deportes y la Secretaría de Deporte de Rada Tilly y transitará este año 2025 por su XVII edición estimándose la participación de más de 50 equipos y 500 jugadores.

Las categorías participantes son Mamis (20 equipos); Primera Damas (18); Caballeros (8), Sub 14 (9) y Caballeritos (2).

Participaron de la conferencia de prensa Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Martin Gurisich de la Dirección General de Deportes de Comodoro, Ignacio Barreto, a cargo de la Secretaría de Deporte de Rada Tilly, Patricia Altuna, presidenta de la subcomisión de Hockey, Ricardo Chain, presidente del Club Náutico Rada Tilly, Horacio García, gerente de Pan American Energy (PAE), y Levan Macharashvili, gerente general de Urbana, sponsors de la competencia, entre otros.

Ricardo Chain, presidente del Club Náutico Rada Tilly, declaró que “es importante para nosotros que nos den el apoyo en este en este evento tan importante para el club con está décima séptima edición del Seven de playa. Agradezco a Horacio García (PAE), que es el sponsor, a la gente de Urbana, al Estado municipal de Rada Tilly y Comodoro”.

Hockey Playero – XVII Edición “Claudia `Clota´ Cardonatti”

En Rada Tilly

Programa

Sábado

09:30 Mamis: Qué Pasó Ayer vs Santo Drama

09:30 Mamis: La Que Puede Puede vs Naranja y 1/2

09:30 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Me lo Tomé Todito

09:30 Mamis: La Joaneta vs Las Primas

09:55 Mamis: Panteras Negras vs Kamikazes

09:55 Mamis: Santino vs Fugitivas

09:55 Mamis: Santa Tu Abuela vs Suburbanas

09:55 Mamis: Las Elegidas vs Talleres

10:20 1° Damas: Toco y No Voy vs San Jorge

10:20 1° Damas: Las Azules vs PJ

10:20 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs Chenque Patronelli

10:20 1° Damas: Renacuajas vs A Último Momento

10:45 1° Damas: MIP Servicios Industriales vs Santa Julia

10:45 1° Damas: Lagartos vs Aconcagua

10:45 1° Damas: Andinon´t vs Palos Locos

10:45 1° Damas: No Sabemos Ganar vs Cordi

11:10 Menores: Sanjo vs Tercer Tiempistas

11:10 1° Cabina: Mafilia vs Los Compadres

11:10 1° Cabina: La Banda del Chato vs Panteras

11:10 Menores: Paren la Bocha vs Chenque7s

11:35 Menores: Las Pepas vs Un Equipito

11:35 1° Cab: Andino7s vs Be Hops Km Corriendo

11:35 1° Cabina: La Marroneta vs La Banda del Bula

11:35 Menores: Akar Automotores vs Furia Celeste

12:00 Mamis: Santo Drama vs La Que Puede Puede

12:00 Mamis: Naranja y ½ vs Y si no me acuerdo no paso

12:00 Mamis: Kamikazes vs Muchachas

12:00 Mamis: Panteras Negro vs Santino

12:25 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Las Primas

12:25 Mamis: Santa Tu Abuela vs Las Elegidas

12:25 Mamis: Petroleros CO vs La Joaneta

12:25 Mamis: Panteras Rojo vs Talleres

12:50 1° Damas: San Jorge vs Aloha Team

12:50 1° Damas: Toco y No Voy vs Las Azules

12:50 Menores: Tercer Tiempistas vs Viclu

12:50 Caballeritos: Los 7 Mosqueteros vs San Jorge

13:15 Menores: Sanjo vs Parén la Bocha

13:15 1° Damas: Chenque Patronelli vs Boxeo

13:15 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs Renacuajas

13:15 1° Damas: Cordi vs Santa Julia

13:40 1° Damas: Mip Servicios Industriales vs No Sabemos Ganar

13:40 1° Damas: Aconcagua vs Palos Locos

13:40 1° Damas: Andinon´t vs Lagartos

13:40 Mamis: Santo Drama vs Y si no me acuerdo no paso

14:05 Mamis: Qué Pasó Ayer vs La Que Puede Puede

14:05 Mamis: Las Elegidas vs Suburbanas

14:05 Mamis: Panteras Rojo vs Santa Tu Abuela

14:05 Mamis: Las Primas vs Me lo Tomé Todito

14:30 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Petroleros CO

14:30 Mamis: Santino vs Muchachas

14:30 Mamis: Panteras Negras vs Fugitivas

14:30 Caballeritos: Los 7 Mosqueteros vs San Jorge

14:55 Menores: Akar Automotores vs Un Equipito

14:55 1° Cabina: Los Compadres vs Panteras

14:55 1° Cabina: La Banda del Chato vs Mafilia

14:55 Menores: Las Pepas vs Furia Celeste

15:20 Menores: Tercer Tiempistas vs Paren la Bocha

15:20 1° Cabina: Andino7s vs La Marroneta

15:20 1° Cabina: La Banda del Bula vs Be Hops Km Corriendo

15:20 Menores: Viclu vs Chenque7s

15:45 1° Damas: PJ vs Aloha Team

15:45 1° Damas: A Último Momento vs Boxeo

15:45 1° Damas: Chenque Patronelli vs Renacuajas

15:45 1° Damas: San Jorge vs Las Azules

16:10 Mamis: La Que Puede Puede vs. Y si no me acuerdo no paso

16:10 Mamis: Naranja y ½ vs Qué Pasó Ayer

16:10 Mamis: Fugitivas vs Muchachas

16:10 Mamis: Kamikazes vs Santino

16:35 Mamis: Talleres vs Suburbanas

16:35 Mamis: Las Elegidas vs Panteras Rojo

16:35 Mamis: La Joaneta vs Me lo Tomé Todito

16:35 Mamis: Las Primas vs Petroleros CO

17:00 Menores: Parén la Bocha vs Viclu

17:00 1° Damas: Toco y No Voy vs PJ

17:00 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs A Último Momento

17:00 Menores: Chenque7s vs.Sanjo

17:25 1° Damas: Las Azules vs Aloha Team

17:25 1° Cab: Mafilia vs Panteras

17:25 1° Cabina: La Banda del Chato vs Los Compadres

17:25 1° Damas: Renacuajas vs Boxeo

17:50 1° Damas: Aconcagua vs Andinon´t

17:50 1° Cab: Be Hops Km Corriendo vs La Marroneta

17:50 1° Cabina: La Banda del Bula vs Andino7s

17:50 1° Damas: Cordi vs MIP Servicios Industriales