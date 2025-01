Las reservas alcanzaron un nuevo récord en el gobierno de Milei

Las reservas del Banco Central alcanzaron un nuevo récord en el gobierno de Javier Milei, al rozar los US$ 33.000 millones.

El Banco Central terminó la jornada con un nuevo saldo positivo, esta vez de US$ 33 millones.

Mientras tanto, las reservas brutas internacionales treparon US$ 100 millones, debido fundamentalmente al impacto de las compras realizadas por la autoridad monetaria el lunes.

De este modo, alcanzaron los u$s32.904 millones, nuevo récord desde que Javier Milei es presidente.

No obstante, se viene un fuerte pago de deuda que impactará en forma negativa en las reservas.