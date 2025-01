El Gobierno echó al titular de la Unidad de Información Financiera y será reemplazado por Paul Starc

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, renunció a su cargo tras ser cuestionado internamente por su gestión y será reemplazado por el fiscal Paul Starc.

En las últimas horas, y a raíz del resquebrajamiento en la relación con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su mentor y el encargado de impulsar su designación, el hasta entonces funcionario presentó la renuncia luego de una serie de críticas al interior de la propia cartera.

En Justicia, área de la que depende la unidad, se manifestaron en disconformidad con su tarea en la lucha contra el lavado de dinero, y señalaron con recelo sus vínculos con la abogada Eugenia Talerico.

“La verdad es que no trabajó con mucha transparencia”, admitieron a esta agencia al tiempo que aclararon que tampoco respetó las premisas de austeridad impulsadas por el presidente Javier Milei y no solo era de los que más viajaba sino que lo hacía en primera clase.

La crítica no solo fue que Yacobucci “no entendió la bajada de línea” de la administración sino que además calificaron su gestión ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de “pésima”. “En lugar de dirigir termino siendo coordinador”, argumentaron fuentes del ministerio.

Su salida va en línea con la decisión que instrumentó Cúneo Libarona de marginar al entonces vice de la entidad, Manuel Tessio, que debió dejar su cargo en junio, algo que no fue bien recibido por la GAFI, lo que le otorgó a Yacobucci blindaje temporal.

“Con el resultado de la evaluación establecido no había razón para sostenerlo”, subrayaron, luego de asegurar que el extitular de la UIF intentó contratar a Talerico por una insólita suma en dólares, episodio desmentido por la protagonista.

En el Gobierno remarcaron que el punto de inflexión en la fluida relación fue la llamativa decisión del hasta ahora funcionario de retirar querellas en causas contra el narcotráfico por mantener vínculos con los abogados defensores.

Por su parte, Talerico aseguró que desde el Poder Ejecutivo le cuestionan a Yacobucci haber impulsado la participación de la UIF como querellante en causas de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de la gestión anterior.

«La UIF es autónoma”, respondieron a esta agencia desde la cartera, y agregaron: “La GAFI dijo que no deben querellar las UIFs. En ningún lugar del mundo lo hacen porque están los fiscales para eso. Si la UIF persigue terminamos mal…Ya pasó con el macrismo”

Desde diciembre tuvo lugar una activa búsqueda de su sucesor y que luego de una extensa evaluación, dieron con el perfil del fiscal Paul Starc, ex esposo de Talerico, con el que la abogada no mantiene una buena relación, lo que le otorga al caso una nota familiar.

El abogado elegido por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, es titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero.

Tiene basta experiencia en gestión de investigaciones y en la colaboración entre agencias del sistema judicial. Pasó por los tribunales de Comodoro Py, e integró el gobierno provincial de Daniel Scioli, junto al aquel entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, quien lo ubicó en la subsecretaría de Inteligencia Criminal.

En 2009, el flamante titular de la unidad quedó expuesto en el caso Pomar, cuando en el marco de la intensa investigación encontraron a la familia desaparecida muerta al costado de la ruta rumbo a Pergamino. (Fuente: NA)