El entrenador de la Roma fue tajante sobre el futuro de Leandro Paredes: “No lo detendré”

En medio de los rumores sobre su vuelta a Boca, Claudio Ranieri se refirió al futuro del mediocampista.

El entrenador de la Roma de Italia, Claudio Ranieri, fue tajante sobre el futuro del mediocampista argentino Leandro Paredes en el club, en medio de los rumores que lo vinculan con Boca, y afirmó que “no lo detendrá” si se quiere ir.

Tras los arribos de Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, el español Ander Herrera y los chilenos William Alarcón y Carlos Palacios, Boca busca cerrar este portentoso mercado de pases con el anhelado retorno de un hijo prodigo de la casa: el mediocampista argentino campeón del mundo y bicampeón de América, Leandro Paredes.

Desde 2023, el futbolista de 30 años es una pieza importante y un referente dentro de la Roma que, desde noviembre, tiene como entrenador al experimentado Claudio Ranieri. Con un poco más de la mitad de la temporada desarrollada, el equipo capitalino se encuentra noveno en la Serie A y depende de una victoria sobre el Eintracht Frankfurt de Alemania para avanzar a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.

Con Boca habiéndole ofertado al jugador un contrato superior al del uruguayo Edinson Cavani y a la espera del visto bueno del mismo para avanzar entre clubes, el entrenador Ranieri se refirió a la situación del oriundo de San Justo: “Todos los rumores que escucho sobre Leandro son de parte de los periodistas, no de él. Al igual que Mario Hermoso, si se quiere ir no lo detendré. Bryan Cristante puede representar su recambio durante la temporada, pero no tiene su verticalidad”.