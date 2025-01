Dakota Goth le puso una perimetral a L-Gante

La joven modelo aseguró que vivió situaciones de hostigamiento y abuso simple.

El abogado Mariano Lizardo acudió al programa Mañanísima, de Carmen Barbieri, para hablar sobre su nueva defendida: Dakota Goth, la joven modelo e influencer que fue vista junto a L-Gante días atrás en Mar del Plata.

«No tuvieron situación íntima, salvo una situación que fue denunciada como abuso simple, fue como un tocamiento sin su consentimiento», explicó el abogado que pidió una orden perimetral para que el cantante no pueda acercarse más a la modelo.

Lizardo contó cómo es el modus operandi de L-Gante. “Si no accede a estar con él, él la entrega a su grupo” y agregó que la influencer fue en persona a su estudio a denunciar la situación y pedir ayuda, luego de haber compartido en redes sociales una serie de videos donde detalló el mal momento que habría vivido en un boliche marplatense.

La periodista Majo Martino aseguró que «Elián dice que no tiene nada que ver, que no pasó nada con ella, que fue una pantalla para la opinión pública».

Pero el abogado manifestó que su defendida «tiene miedo por las situaciones que siguieron pasando. Ella se sintió acosada».