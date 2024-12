Yhosva tocó en la Noche de las Casas de Provincia representando a Chubut

Chubut brilló en la “Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires”, un mega evento que se realiza todos los años con el objetivo de difundir los atractivos y riquezas artísticas, gastronómicas, turísticas y culturales de las diferentes provincias y regiones argentinas.

El ya tradicional evento tiene como sede a todas las Casas de Provincia que funcionan en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Chubut, la inauguración de la exhibición contó con las presencias del director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich; la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi; la subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; y la subsecretaria de Turismo de la provincia, Magalí Volpi.

También asistieron el subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié; la presidenta de la Comuna Rural de Lago Blanco, Micaela Bilbao; y comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Artistas, chefs y productores

La “Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires” es una oportunidad única para difundir todos los atractivos turísticos, artísticos y culturales que tiene Chubut.

Durante un mismo día, y bajo el lema “Recorré el país en una noche”, todas las Casas de Provincia abrieron sus puertas al público en general en forma simultánea ofreciendo una serie de espectáculos, exposiciones y degustaciones gastronómicas no sólo para la gente que vive en Buenos Aires sino también para los turistas nacionales e internaciones que ocasionalmente se encontraban visitando la Capital Federal.

Los artistas que se presentaron en la Casa del Chubut fueron Alejo Aguiar; Candela Gómez; Eugenia Etchaide; Azotesis; Cámara Tango; Curru; y Yhosva Montoya.

Durante el transcurso del evento, además, se realizaron sorteos con diferentes premios, y desfiles de diseñadores y artesanas de Chubut, y se presentaron también los destacados chefs Enzo Mayorga y Ramiro Zabala, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, quienes en la ocasión elaboraron platos típicos de la Patagonia con productos regionales característicos de Chubut: Langostinos Salvajes y Empanadas de Cordero.

Con el sello de distinción “Origen Chubut”, también presentaron sus productos y ofrecieron degustaciones al público presente, entre otros, los siguientes emprendimientos: Memorable (Trelew); Cerveza Radal (Lago Puelo); Pino & Lana (Epuyén); Aromas de la Cordillera (El Hoyo); Piren Co (Río Pico); Bivalvia (Comodoro Rivadavia); y Abalauquen (Lago Puelo).

También participaron en el evento Orizon (Río Mayo); Gin Ma‘Hai (Comodoro Rivadavia); y Bodega Ayestarán Allard (El Hoyo).

En la ocasión, además, hubo un stand informativo del Banco del Chubut, y promoción turística de los municipios de Gaiman; Sarmiento; Trevelin; Río Mayo; Esquel; Trelew; y Puerto Madryn.

Representar a Chubut

En diálogo con la prensa, el reconocido músico gaimense Yhosva Montoya, que en la ocasión ofreció junto a su banda un brillante set acústico, dijo que “es la primera vez que me presento en la Noche de las Casas de Provincia, muchas veces había escuchado hablar de este evento, pero nunca me había tocado participar. Para mí, que he tenido la fortuna de poder presentarme en diferentes lugares acá en Buenos Aires y en otras ciudades también, estar hoy en la Casa del Chubut es una bendición, porque representar a mi provincia para mí es algo muy especial”.

Lugar de encuentro

A su turno, la cantante comodorense Candela Gómez, quien brindó un exquisito espectáculo junto a la banda Soulanoche, destacó “que la Casa del Chubut es un lugar de encuentro para nosotros en Buenos Aires. Acá pude conocer a otra gente y a otros artistas chubutenses en diversos eventos, y acá también estrené mi primera composición durante un Chubut Art, un tema que después canté en un montón de lugares. Estoy muy agradecido por esta invitación”.

Mayor visibilidad

Por su parte, uno de los propietarios del emprendimiento Pino & Lana (Epuyén), Ignacio López, señaló que “estamos súper agradecidos con la Casa del Chubut y en general con todo el equipo del Gobierno Provincial, porque este tipo de eventos nos otorga la posibilidad de que nuestros productos tengan más visibilidad a nivel nacional. Ya hemos participado también en otras ferias que nos han ayudado muchísimo en este sentido como Puro Diseño, la Exposición Rural y Buenos Aires Celebra las Regiones, entre otras”.

Una gran vidriera

Finalmente, el dueño de la empresa familiar Aromas de la Cordillera (El Hoyo), Roberto Lucas, indicó que “nuestra chacra tiene una producción diversificada: fruta fina, cereales, aceites naturales, huerta y plantas aromáticas y medicinales. En este momento estamos comercializando en nuestra provincia y también en Rosario, Córdoba, Entre Ríos y otros lugares del país. Pero siempre Buenos Aires es una gran vidriera, estos eventos acá en Capital Federal nos potencian enormemente. Por eso es tan importante para nosotros este acompañamiento que nos brindan desde el Gobierno Provincial para poder participar en estos encuentros, y exhibir nuestros productos ante una gran cantidad de público como ocurrió hoy acá en la Casa del Chubut”, concluyó.