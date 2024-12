Un estudiante chubutense fue distinguido a nivel nacional

El pasado viernes, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires fue el escenario de un evento que enalteció el esfuerzo y compromiso de 69 egresados de ingeniería de toda la Argentina. Entre ellos, Gabriel Curilén, egresado de Ingeniería Electromecánica de la Facultad Regional Chubut (FRCh), fue uno de los 23 galardonados de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Una historia de esfuerzo y resiliencia

Gabriel Nehuén Curilén, oriundo de Chubut, representa un ejemplo de dedicación y superación. Su formación comenzó en la Escuela Provincial N.º 5, donde fue abanderado de la bandera provincial, y continuó en la Escuela N.º 748, donde obtuvo el título de técnico electromecánico y fue escolta de la bandera de ceremonia.

Su dedicación le valió ser abanderado de la bandera de la UTN FRCh y recibir la máxima calificación en su proyecto final, titulado “Diseño e implementación de elevador solar adaptado en UTN FRCH”. Este trabajo no solo refleja su capacidad técnica, sino también su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Reconocimiento nacional

El premio “Ing. Isidoro Marín” que recibió Gabriel es un homenaje que la Academia Nacional de Ingeniería otorga a quienes han demostrado excelencia académica y un compromiso ético con la profesión. En la edición 2024, la UTN se destacó con 23 de sus egresados/as entre los premiados/as, reafirmando su lugar como la universidad más federal del país.

La UTN, con sus 30 Facultades Regionales, reafirma de este modo su misión de formar profesionales que contribuyan al desarrollo del entramado productivo en cada rincón del país. Reconocimientos como este son un reflejo del esfuerzo y la calidad educativa de las Regionales.

El rol de las universidades públicas

La decana de la UTN FRCh, Diana Bhon, quien acompañó a Gabriel en la ceremonia, remarcó la importancia de las universidades públicas en la formación de profesionales: “Gabriel es un ejemplo de lo que la educación pública y la UTN pueden lograr. Su historia nos recuerda que nuestra misión no solo es brindar conocimiento, sino también acompañar a nuestros estudiantes en sus desafíos y en la construcción de su futuro.”

Por su parte en el marco de recibir su premio, Gabriel señaló que: “recibir este reconocimiento es para mí un honor significativo, ya que representa no solo un logro personal, sino también el resultado de años de esfuerzo y dedicación en el ámbito académico” y agregó “este premio es un estímulo para seguir trabajando día a día con el mismo compromiso. Agradezco profundamente a la UTN FRCh, el lugar donde todo comenzó, y donde encontré el apoyo, la formación y los valores que me permitieron alcanzar este logro. Asimismo, me gustaría extender mi agradecimiento a todos los compañeros y docentes con quienes compartí esta trayectoria, quienes han sido piezas fundamentales en este camino.

Un legado para la ingeniería

El premio no solo reconoce los logros de Gabriel, sino que busca inspirar a los/as jóvenes a mantener altos estándares profesionales y personales. Su dedicación, resiliencia y compromiso dejan una huella imborrable en la comunidad de la UTN y en la ingeniería argentina.

El viernes, la excelencia chubutense fue celebrada en un evento que reafirmó la apuesta de la UTN y las universidades públicas por formar profesionales comprometidos con el desarrollo y la innovación.