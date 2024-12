Sesiona el Senado para definir el destino de Kueider

En esta sesión deben decidir sobre la expulsión o la suspensión del senador entrerriano. Se necesitan dos tercios para habilitar el tratamiento de cualquiera de los proyectos, entre los cuales también figura un pedido de suspensión a Oscar Parrilli.

En una sesión cruzada por la polémica, convocada a partir de la detención en Paraguay del senador nacional Edgardo Kueider, con arresto domiciliario por estos días en el país vecino luego de que le encontraran más de 200 mil dólares sin declarar, los senadores nacionales buscarán definir qué hacer con este legislador.

El escándalo generado por este legislador consiguió que el Cuerpo volviera a reunirse a dos meses y medio de la última sesión. El quórum se alcanzó a las 11.22, hora en la cual se inició lo que se anticipa será un acalorado debate en el que confrontarán Unión por la Patria, partidario de expulsar al senador Kueider, con la mayoría del resto de las bancadas, que quiere suspenderlo. La tercera cuestión a debatir fue colada a última hora de este miércoles, cuando LLA logró incluir en el temario un proyecto de Bartolomé Abdala para suspender a Oscar Parrilli, procesado por la causa del Memorándum con Irán, que precisamente los últimos días la Corte Suprema dispuso que Cristina Kirchner vaya a juicio por el mismo.

Y a poco del inicio de esta sesión, otro tema se sumó: el pedido de desafuero del senador Kueider, remitido por la jueza Sandra Arroyo Salgado para proceder a la detención en nuestro país del entrerriano, investigado por ella desde hace cuatro años.

En efecto, mientras el kirchnerismo quiere directamente echar del cuerpo al senador entrerriano, la postura que acordaron el oficialismo y bloques dialoguistas es ir por la suspensión hasta el 1ro. de marzo, a la espera del avance de la causa judicial.

Para proceder al debate de cada uno de los tres proyectos hace falta que los senadores consigan los dos tercios para habilitarlo, tras lo cual, aquellos que lo consigan, podrán intentar aprobar eventualmente la expulsión o suspensión del senador, lo cual también necesitará una mayoría de dos tercios de los votos.

Kueider presentó un pedido de licencia mientras dure la investigación, algo que se aprueba por mayoría simple. Pero en los pasillos del Senado sonaba con fuerza que solo otorgarle la licencia «no sirve de nada».

Desde que se conoció la noticia de la detención de Kueider, sus excompañeros de bancada fueron directo al pedido de expulsión: presentaron un proyecto de remoción basados en los artículos 66 y 69 de la Constitución Nacional por el que alegaron «inhabilidad moral» y en el que señalan que fue «sorprendido in franganti» cometiendo un delito. Luego elevaron el pedido de sesión.

El proyecto presentado por Ezequiel Atauche, luego de una cumbre que hubo en el despacho de Villarruel este martes, propone la suspensión de Kueider, quien este año ha actuado como aliado del oficialismo e incluso preside la Comisión de Asuntos Constitucionales (donde eventualmente se evaluaría su conducta). La suspensión sería hasta el 1ro. de marzo del 2025, sin goce de haberes, hasta tanto no se esclarezca su situación judicial por la que se encuentra con prisión domiciliaria -en un edificio de lujo- en Asunción.

El texto lleva además las firmas del presidente del bloque Pro, Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila (Pro), y el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien en declaraciones radiales manifestó su oposición a la expulsión y cuestionó al bloque kirchnerista de “tener doble moral” por no haber pedido lo mismo con José Alperovich, denunciado por violación a finales del 2019.