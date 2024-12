Luis Miguel protagonizó una noche inolvidable en Buenos Aires

El «Sol de México» protagonizó una noche inolvidable en el primero de los dos conciertos de cierre de su gira mundial en el Campo Argentino de Polo.

Luis Miguel regresó a Argentina para dar cierre al tour mundial que se consagró como una de las giras más taquilleras del planeta. Ante un Campo de Polo totalmente sold out, con producción de Fenix Entertainment, el cantante dio el primero de sus dos shows en Buenos Aires.

Con una puesta en escena deslumbrante, seguido de una intro de la banda mientras las pantallas mostraban emotivas imágenes de su carrera, Luis Miguel irrumpió en el escenario con los primeros acordes de “Será que no me amas”, la canción elegida para abrir el anteúltimo concierto de su gira, causando la emoción de su público, que estallaron en gritos al ver la presencia del Rey Sol.

Este fue el puntapié de una seguidilla de éxitos como “Amor amor amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides” y “Dame”, entre otros.

Luciendo su impecable traje negro y camisa blanca tallado al cuerpo, interactuando con sus miles de fanáticas, el artista siguió con un fragmento especial que incluyó las mejores canciones de su álbum “Segundo Romance” como “Nosotros”, “Como yo te amé, “Solamente una vez” y “Somos Novios”.

Uno de los momentos más emotivos del show fue representado por un medley de tangos en el que, junto a bailarines y un bandoneón, rindió tributo a clásicos como “Por una cabeza”, “Volver”, “Uno” y el ovacionado “El día que me quieras”.

Los “duetos” junto a Michael Jackson en “Sonríe” y Frank Sinatra en “Come Fly with Me”, mientras los recordados artistas aparecían en pantalla en tiempo real, también generaron emoción en todos los presentes.

El cantante número uno de habla hispana estuvo acompañado por una impactante orquesta de 13 músicos de excelencia y 15 mariachis que se sumaron en el bloque musical compuesto por “La fiesta del mariachi”, “La bikina” y “La media vuelta”.

Cercano a finalizar el inolvidable show de Luismi, deleitó a sus fieles seguidoras con sus himnos “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.

El artista jugó con su audiencia antes de despedirse, felices de haber presenciado semejante despliegue, lo envolvieron en una cálida ovación final.

Finalmente, Luis Miguel apretó un botón rojo que dio comienzo a los fuegos artificiales que se extendieron por varios minutos, coronando de la mejor manera posible el primero de los dos conciertos pautados en Buenos Aires para el cierre de su tour mundial.