Jorge Macri dijo que decidió “desdoblar las elecciones en la Ciudad”

El jefe de Gobierno porteño lo anunció en una conferencia de prensa en la que además le pidió al ejecutivo la “suspensión de las PASO”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el desdoblamiento de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez señaló que va a “enviar un proyecto y a convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión” de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO”, sostuvo Jorge Macri, a la vez que destacó el diálogo con todos los espacios políticos y las coincidencias para dejar sin efecto las PASO, lo que significa un ahorro para la Ciudad de 20 mil millones de pesos.

Además, indicó: “Queremos que ese dinero no salga del bolsillo de los porteños y podamos utilizarlo en otras prioridades. Que ellos puedan elegir a sus legisladores sin tener que pagar el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro, construyendo sus propios consensos y acuerdos internos”.

“Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, aseveró.

Sobre el desdoblamiento electoral y las elecciones legislativas anticipadas, Jorge Macri sostuvo que es necesario que los legisladores discutan los temas claves que promueven la autonomía de la Ciudad y que le importan a los porteños, como lo hacen otras provincias y resaltó los asuntos que deberán seguir tratándose para reforzar la autonomía porteña: la transferencia del Puerto de Buenos Aires, la terminal de Retiro, la ampliación de la Justicia Penal en el ámbito de la Ciudad y la creación de un Sistema Penitenciario propio.

“Necesitamos contar con legisladores que defiendan los intereses de la Ciudad y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista, que estén comprometidos, por ejemplo, con los 5 mil millones que aún le deben a los porteños por la deuda de la coparticipación, casi la mitad del presupuesto de todo un año”, remarcó el jefe de Gobierno.

En tanto, dijo: “Muchos hoy hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios. Nos enfocamos en ese cambio transformador que mejora la vida de todos los que viven acá, los que invierten, los que trabajan, estudian o nos visitan”, sostuvo Jorge Macri., quien le agradeció a Laura Alonso por haber asumido el compromiso de ser la nueva portavoz institucional del Gobierno de la Ciudad.