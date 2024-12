Gran Hermano en Telefe: «la líder» fulminó a dos participantes y los dejó en placa

Sofía Buscio se convirtió en la líder de la semana y aprovechó su beneficio.

Sofía Buscio, participante de Gran Hermano 2025, se convirtió en la líder de la semana y, con su liderazgo, vino un gran beneficio para su juego. La rubia tuvo la posibilidad de mandar a dos participantes a placa y quitarle la posibilidad de nominar a otros dos.

A la hora de elegir a quienes no podrán esta semana, la oriunda de Villa Urquiza no titubeó y, estratégicamente, eligió a los participantes Giuliano Vaschetto y Ulises Apóstolo.

Para sus dos fulminantes, el primero que mando a placa directa fue al concursante peruano Renato Rossini.

«Hay algunas personas que son más fuertes que otras dentro de la casa y siento que afuera también. Entonces, me voy a inclinar por elegir dos personas que para mí no se van a ir», justificó Sofía.

Lejos de enojarse con la decisión de “Sopa”, Renato dijo: «Entiendo totalmente a Sopa. Y para mí es un honor que me haya nominado, porque ella banca que soy una persona fuerte».

Su segunda fulminante se la lanzó a Martina Pereyra, pero no dio razones: «Ningún mambo con nadie, pero no llegué a conectar con ella. Voy a elegir a Martu (Martina Pereyra), perdón», se disculpó Sopa.

«Está todo bien, la verdad que sí… quizás no hablamos tanto, está todo bien», comprendió Martina.

De esta forma, Renato y Martina subieron a placa directamente, mientras que Giuliano y Ulises no podrán nominar este miércoles.