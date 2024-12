Gran Hermano 2025: quiénes son los primeros cuatro nominados

El reality abrió sus puertas y comenzó el juego. Los detalles de la primera gala de nominación.

Luego que se conocieran todos los participantes, y que se definiera el liderazgo, Gran Hermano 2025 tuvo este miércoles su primera gala de nominación.

Como siempre, el programa conducido por Santiago del Moro tuvo una cobertura especial, con el detalle de cada voto.

El martes fue el turno del liderazgo, por lo que Santiago Algorta se ganó su inmunidad, pero además obtuvo un beneficio extra: privó de votar a cuatro participantes. Y este miércoles, el resto de la casa ingresó al confesionario a desplegar su estrategias.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano 2025

– Delfina

– Carlos

– Luciana

– Ulises

Quién es el líder de Gran Hermano 2025 y quiénes no pueden nominar

El uruguayo Santiago Algorta se quedó con el liderazgo que, además de inmunidad y de modificar la placa de nominados agregando un jugador y sacando a otro de la placa; para esta semana suma un beneficio extra: anuló el voto de 4 jugadores.

De esta manera, el líder decidió en vivo y le quitó la posibilidad de pasar por el confesionario a cuatro integrantes. Y sus elecciones no tardaron en generar polémica: seleccionó a cuatro chicas, argumentando que iban a nominar mal.

Las elegidas por Santiago para no poder nominar este miércoles fueron Petrona, Sandra, Delfina y Jenifer.

Cómo ver en vivo Gran Hermano 2025

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO, que a su vez tendrá imágenes de la casa las 24 horas. También se puede seguir en MiTelefe.

– La casa en vivo las 24 horas a través de DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV.

– Las galas completas estarán disponibles en Pluto TV.

– Los mejores momentos y contenidos editoriales estarán disponibles en mitelefe.com.

– Una cobertura por streaming, en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de Streams Telefe.

– Desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Mi Telefe, Movistar TV, Flow, Telecentro Play, Movistar y DirecTV Go.