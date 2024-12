“Estamos aprovechando solo un 30% del potencial de la pesca”, afirmó Gustavo González

En una temporada marcada por récords de captura de langostinos, la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), encabezada por su presidente Gustavo González, participa activamente en reuniones para abordar los desafíos de la industria pesquera. En este contexto, se llevó a cabo un encuentro en la Legislatura provincial, liderado por el vicegobernador Gustavo Mena, junto con representantes del sector pesquero y legisladores.

González destacó que la abundancia en las capturas ha puesto en evidencia ciertos cuellos de botella en el proceso productivo. Según explicó, las plantas de procesamiento no están logrando absorber la totalidad de los langostinos desembarcados, agravado por un alto nivel de ausentismo entre los trabajadores, particularmente los fines de semana.

“Las plantas nos han informado que los fines de semana, cuando no es obligatorio asistir, el ausentismo supera el 50%. Esto afecta la productividad porque, si dos días hay menos personal para trabajar, se genera un problema serio cuando los barcos traen capturas constantes”, detalló. Además, señaló que, aunque se pagan horas al 200% los domingos, “el desgano y el cansancio” inciden en la voluntad de los trabajadores de aprovechar al máximo esta breve temporada.

Reunión clave en la Legislatura

En este contexto, representantes de la CAFACH participaron de una reunión convocada por la Legislatura de Chubut, liderada por el vicegobernador Gustavo Mena, junto con otros referentes del sector pesquero como la CAPIP y el secretario de Pesca provincial. González destacó la importancia de esta convocatoria:

“Me sorprendió gratamente que se generara este espacio en la Legislatura. Muchas veces se discuten proyectos desde el desconocimiento, y esta fue una gran oportunidad para que los diputados se informaran sobre las necesidades reales de nuestra actividad. Pudieron preguntar y repreguntar todo lo que necesitaron”, comentó.

Durante el encuentro, se abordaron temas como la sostenibilidad, la mejora de normativas y la necesidad de generar una agenda de trabajo planificada. González subrayó: “Esto no es solo pescar, procesar y vender. Estamos aprovechando apenas un 20 o 30% de lo que podríamos generar. Hay un enorme potencial que requiere inversiones, garantías legales y una visión a largo plazo”.

“Lo urgente tapa lo importante”

González reflexionó sobre la dinámica actual del sector, donde la atención se centra frecuentemente en emergencias y no en la planificación: “Muchas veces lo urgente tapa lo importante. Es necesario establecer un norte y construir un camino. No es algo que se logre de un día para otro, pero mientras no nos detengamos, vamos a llegar al objetivo”.

El líder de la CAFACH también resaltó la necesidad de un trabajo conjunto entre empresas, trabajadores y el Estado para garantizar un desarrollo armónico: “Debemos decidir hacia dónde queremos ir como provincia pesquera, cuáles son los intereses de todos los actores y trabajar en conjunto para mejorar las oportunidades”.

La reunión en la Legislatura marcó el inicio de un camino que los actores consideran esencial para el futuro del sector. Se acordó mantener encuentros periódicos para evaluar avances y generar soluciones concretas a los desafíos planteados.

Con una temporada que avanza a buen ritmo, González enfatizó que este es el momento ideal para proyectar a largo plazo: “Si no planificamos ahora, seguiremos atados a problemas recurrentes. Tenemos una oportunidad única para transformar la pesca en una actividad aún más pujante y beneficiosa para toda la provincia”.