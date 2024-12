El Bitcoin vuelve a romper una marca alentada por la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

La estrella de las criptomonedas superó los US$ 102,712. Es un mercado para expertos en trading digita.

El mercado de criptomonedas experimentó fuertes movimientos en las últimas horas influenciados por eventos políticos y desarrollos regulatorios a partir de la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En ese cuadro de especulaciones, la cripto Bitcoin volvió a ser noticia y superó los US$ 102,712. Las principales cotizaciones de las criptomonedas en el inicio de este jueves 5 de diciembre son:

Bitcoin (BTC): Actualmente cotiza alrededor de US$ 102,712, mostrando un incremento del 5.92% respecto al cierre anterior. Este aumento se atribuye en parte a la reelección de Donald Trump, quien ha prometido políticas favorables hacia las criptomonedas, incluyendo la creación de una reserva estratégica de Bitcoin.

Ethereum (ETH): Con un precio aproximado de US$ 3,914.92, ETH subió un 5.17% en comparación con el cierre anterior. El crecimiento de Ethereum se ve impulsado por el aumento en la adopción de aplicaciones descentralizadas (dApps) y finanzas descentralizadas (DeFi) en su plataforma.

BNB (BNB): BNB cotiza cerca de US$ 733.66, con una disminución del 5.23% respecto al cierre anterior.

Tether (USDT): Como stablecoin, USDT mantiene su paridad con el dólar estadounidense, cotizando a US$ 1.001. Su estabilidad la convierte en una opción popular para refugiarse de la volatilidad del mercado.

Cardano (ADA): ADA se encuentra en US$ 1.22, con una ligera baja del 0.81%. A pesar de ello, Cardano continúa desarrollando su infraestructura, lo que podría atraer a más inversores a largo plazo.

XRP (XRP): XRP ha experimentado un notable aumento, cotizando a $2.40, aunque con una caída del 9.09% respecto al cierre anterior. Recientemente, XRP superó a Tether, convirtiéndose en la tercera criptomoneda más valiosa, con una capitalización de aproximadamente US$ 150,000 millones. Este ascenso se debe en parte a expectativas de regulaciones más favorables bajo la nueva administración estadounidense.

USD Coin (USDC): Otra stablecoin, USDC, cotiza a 0.999733, manteniendo su estabilidad en línea con el dólar estadounidense.

Dogecoin (DOGE): DOGE se cotiza a US$ 0.437558, con un incremento del 4.31%. El respaldo de figuras públicas y su creciente aceptación en transacciones han contribuido a su reciente desempeño positivo.

Solana (SOL): SOL cotiza a US$ 236.39, con una leve disminución del 0.21%. A pesar de la ligera caída, Solana ha mostrado un crecimiento significativo en su ecosistema, atrayendo a desarrolladores e inversores.

Polkadot (DOT): DOT se encuentra en US$ 10.69, con un aumento del 4.50%. Su enfoque en la interoperabilidad entre diferentes blockchains ha generado interés en la comunidad cripto.