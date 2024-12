Cuáles fueron las causas de la muerte de la escritora Beatriz Sarlo

Este martes 17 de diciembre se conoció la muerte de Beatriz Sarlo a los 82 años. La reconocida ensayista, crítica literaria y escritora argentina dejó una huella imborrable en la cultura y el pensamiento del país.

De qué murió Beatriz Sarlo

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , Sarlo estuvo internada durante varias semanas debido a un accidente cerebrovascular.

, Sarlo estuvo internada durante varias semanas debido a un accidente cerebrovascular. Su estado de salud se complicó tras la muerte de su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, en marzo del año pasado, lo que afectó profundamente su ánimo y la alejó de la vida pública.

Se espera la llegada de su exmarido, el arquitecto Alberto Sato, desde Chile, quien informará el lugar donde será despedida.

La vida y obra de Beatriz Sarlo

Nacimiento: Beatriz Elcidia Sarlo Sabajanes nació el 29 de marzo de 1942 en Buenos Aires.

Beatriz Elcidia Sarlo Sabajanes nació el 29 de marzo de 1942 en Buenos Aires. Formación académica: Se graduó en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se graduó en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Obras clave: Publicó obras esenciales como Literatura y sociedad (1982) y Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia (1983), coescritas con el sociólogo Carlos Altamirano .

Publicó obras esenciales como (1982) y (1983), coescritas con el sociólogo . Revistas: Integró el consejo de redacción de Los Libros y luego fundó Punto de Vista , la cual dirigió hasta 2008.

Integró el consejo de redacción de y luego fundó , la cual dirigió hasta 2008. Colaboraciones: Trabajó en medios como Clarín , La Nación , Perfil y revistas como Viva y Noticias .

Trabajó en medios como , , y revistas como y . Obras destacadas: Entre sus libros más reconocidos están El imperio de los sentimientos , Borges, un escritor en las orillas y Ficciones argentinas: 33 ensayos . Su último libro fue La lengua en disputa , publicado en 2019.

Entre sus libros más reconocidos están , y . Su último libro fue , publicado en 2019. Televisión: En 2011, ganó notoriedad pública tras un enfrentamiento en el programa 6, 7, 8 con el panelista Orlando Barone.

Reconocimientos y legado

Recibió la beca Guggenheim.

Agradecida con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes.

Obtuvo el diploma al mérito Konex y la Pluma de Oro de la Academia Argentina de Periodismo.

Fue distinguida con la Orden do Mérito Cultural de Brasil.

En sus últimos años, trabajaba en un libro de memorias, reflexionando sobre su experiencia: «Es una autobiografía centrada en el hecho de no entender, que es mi experiencia constitutiva. Uno podría decir que solo me he interesado por aquello que no entiendo, con lo cual también se podría decir que no he terminado de entender nada», comentó en una entrevista en 2022.

Fuente: NA.